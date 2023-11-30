Второй случай за год – бешенство у коровы обнаружили на Харьковщине

Бешенство коровы зафиксировали в селе Зеленое в Сахновщинской громаде, где ввели карантин, сообщило ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Бешенство у домашнего животного подтвердилось вчера, 29.11.2023 года. К ветеринарам обратилась жительница села Зеленое, которая заподозрила, что у ее коровы бешенство. По словам владелицы, животное вело себя агрессивно, отказывалось от еды, постоянно ревело. При обследовании коровы ветеринарный врач обнаружил клинические признаки, указывающие на бешенство: водобоязнь, слюнотечение. Вскоре животное погибло.

Результаты исследования патологического (биологического) материала подтвердили заболевание коровы бешенством. Место, где содержали больную корову, а также предметы ухода за ней, одежду и другие вещи продезинфицировали.

В настоящее время село Зеленое объявили неблагополучным пунктом по бешенству животных и ввели там карантинные ограничения. Угрожающей зоной по бешенству животных считают села Терноватка, Огиевка, Шевченково, Судиха, Тавежня, Скиртяне.

Ветеринары прививают против бешенства всех животных, осуществляют осмотр для выявления больных или возможно зараженных бешенством.