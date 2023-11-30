Другий випадок за рік – сказ у корови виявили на Харківщині
Сказ корови зафіксували у селі Зелене у Сахновщинській громаді, де запровадили карантин, повідомило ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.
Сказ у домашньої тварини підтвердилося вчора, 29.11.2023 року. До ветеринарів звернулася мешканка села Зелене, яка запідозрила, що її корова має сказ. За словами власниці, тварина поводилася агресивно, відмовлялася від їжі, постійно ревіла. Під час обстеження корови ветеринар виявив клінічні ознаки, що вказують на сказ: водобоязнь, слинотечу. Незабаром тварина загинула.
Результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу підтвердили захворювання корови на сказ. Місце, де містили хвору корову, а також предмети догляду, одяг та інші речі продезінфікували.
Нині село Зелене оголосили неблагополучним пунктом зі сказу тварин і запровадили там карантинні обмеження. Загрозливою зоною на сказ тварин вважають села Терноватка, Огіївка, Шевченкове, Судиха, Тавежня, Скиртяне.
Ветеринари щеплюють наразі проти сказу всіх тварин, здійснюють огляд заради виявлення хворих чи можливо заражених сказом.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бешенство, домашнее животное, заражение, корова, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 18:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сказ корови зафіксували у селі Зелене у Сахновщинській громаді, де запровадили карантин, повідомило ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.".