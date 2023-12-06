У громаді на Харківщині за графіком почнуть відстрілювати лисиць
З 9 грудня по 1 березня у Зачепилівській громаді Харківської області проводитимуть відстріл червоних лисиць.
Про це повідомляє «Життя Зачепилівщини». Там пояснили, що такі заходи необхідні для того, щоб не поширювався сказ.
«Щосуботи та щонеділі протягом зимового періоду ми можемо чути звуки, характерні для мисливської зброї, але не хвилюємося, а розуміємо, що здійснюється відстріл червоної лисиці в мисливських угіддях громад», – йдеться у повідомленні.
Відстрілювати лисиць будуть єгері складу ТОВ «Зачепилівське РMP СВП» за наступним графіком:
– 09.12.2023, 10.12.2023 – Миколаївський с/о, Забаринський с/о, Бердянський с/о,
– 16.12.2023, 17.12.2023 – Бердянський с/о, Сомівський с/о, Новомажарівський с/о,
– 23.12.2023, 24.12.2023 – Малоорчицький с/о, Рунівщинський с/о, Зачепилівка,
– 30.12.2023, 06.01.2024 – Малоорчицький с/о, Рунівщинський с/о, Чернещинський с/о,
– 13.01.2024, 14.01.2024 – Леб’язький с/о, Миколаївський с/о, Зачепилівка,
– 20.01.2024, 21.01.2024 – Миколаївський с/о, Забаринський с/о, Бердянський с/о,
– 27.01.2024, 28.01.2024 – Забаринський с/о, Бердянський с/о, Зачепилівка,
– 03.02.2024, 04.02.2024 – Бердянський с/о, Сомівський с/о, Новомажарівський с/о,
– 10.02.2024, 11.02.2024 – Сомівський с/о, Новомажарівський с/о, Зачепилівка,
– 17.02.2024, 18.02.2024 – Сомівський с/о, Зачепилівка,
– 24.02.2024, 25.02.2024 – Леб’язький с/о, Миколаївський с/о, Зачепилівка.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, график, громада, зачепиловская, лициса, отстрел, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 13:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 грудня по 1 березня у Зачепилівській громаді Харківської області проводитимуть відстріл червоних лисиць.".