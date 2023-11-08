Live
  • Ср 08.11.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.04
  • EUR 38.48

В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет

Общество 10:45   08.11.2023
Оксана Горун
В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет

Минздрав Украины 8 ноября сообщил о том, что в стране зарегистрировали первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 — «Пирола». В Харьковской области за минувшую неделю зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом на 10,2%.

Первый случай COVID-19 «Пирола» зарегистрировали в Ровенской области. Там заболел 20-летний мужчина.

«Симптомы субварианта «Пирола» такие же, как и при других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головные боли, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь», — сообщили в Минздраве.

По данным статистики МЗ, за минувшую неделю в целом в Украине зарегистрировали 9480 случаев COVID-19. От вируса умерли 45 человек, в том числе четырехлетний ребенок.

На Харьковщине эпидемиологи отмечают рост заболеваемости COVID-19 — при том, что в целом случаев ОРВИ в регионе стало меньше.

Читайте также: Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю

«По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 44-й недели (30.10.2023 – 05.11.2023) гриппом и ОРВИ, с учетом случаев заболеваний COVID-19, заболело 3280 человек, из них 1148 человек (35,0%) – дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 3,2%. В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 20,0%, отмечается рост по сравнению с прошлой неделей на 10,2% (зарегистрировано 658 случаев против 597 за прошлую неделю)», — проинформировала пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

По оценкам специалистов, показатели заболеваемости ОРВИ на Харьковщине ниже эпидпорога. Интенсивность эпидемического процесса оценивают как низкую.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
«Должны идти служить дети чиновников» — Жорин о мобилизации
08.11.2023, 08:20
Главные новости Харькова 8 ноября: дрон ударил по полиции, в ХОВА увольнения
Главные новости Харькова 8 ноября: дрон ударил по полиции, в ХОВА увольнения
08.11.2023, 11:41
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
В Харькове КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» приглашает на работу
07.11.2023, 16:46
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
«Работа есть» — в метро Харькова завтра проведут ярмарку вакансий
08.11.2023, 10:59
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
В мэрии Изюма ответили Фарион про украинский язык
08.11.2023, 09:53
«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей
«Мы каждый день слышим взрывы» — глава Купянщины об эвакуации детей
08.11.2023, 11:59

Новости по теме:

17:10
Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю
13:25
От COVID-19 погиб один человек на Харьковщине
21:38
Пункты вакцинации от Covid-19 в Харьковской области пока не будут сокращать
22:01
Вирус COVID-19 первым инфицировал трех китайских ученых из Уханя – СМИ
17:52
COVID-19 больше не глобальная чрезвычайная ситуация – ВООЗ

Вы читали новость: «В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минздрав Украины 8 ноября сообщил о том, что в стране зарегистрировали первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 — «Пирола». В Харьковской области за минувшую неделю зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом на 10,2%".