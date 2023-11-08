В Украине первый случай нового COVID-19, на Харьковщине заболеваемость растет

Минздрав Украины 8 ноября сообщил о том, что в стране зарегистрировали первый случай заболевания новым вариантом COVID-19 — «Пирола». В Харьковской области за минувшую неделю зарегистрировали рост заболеваемости коронавирусом на 10,2%.

Первый случай COVID-19 «Пирола» зарегистрировали в Ровенской области. Там заболел 20-летний мужчина.

«Симптомы субварианта «Пирола» такие же, как и при других вариантов COVID-19: насморк, повышенная температура, кашель, головные боли, усталость, потеря обоняния или вкуса, возможно раздражение глаз и сыпь», — сообщили в Минздраве.

По данным статистики МЗ, за минувшую неделю в целом в Украине зарегистрировали 9480 случаев COVID-19. От вируса умерли 45 человек, в том числе четырехлетний ребенок.

На Харьковщине эпидемиологи отмечают рост заболеваемости COVID-19 — при том, что в целом случаев ОРВИ в регионе стало меньше.

«По результатам оперативного еженедельного анализа заболеваемости на 44-й недели (30.10.2023 – 05.11.2023) гриппом и ОРВИ, с учетом случаев заболеваний COVID-19, заболело 3280 человек, из них 1148 человек (35,0%) – дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 3,2%. В структуре ОРВИ удельный вес заболеваемости COVID-19 составляет 20,0%, отмечается рост по сравнению с прошлой неделей на 10,2% (зарегистрировано 658 случаев против 597 за прошлую неделю)», — проинформировала пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики заболеваний.

По оценкам специалистов, показатели заболеваемости ОРВИ на Харьковщине ниже эпидпорога. Интенсивность эпидемического процесса оценивают как низкую.