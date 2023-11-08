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В Україні перший випадок нового COVID-19, на Харківщині захворюваність зростає

Суспільство 10:45   08.11.2023
Оксана Горун
В Україні перший випадок нового COVID-19, на Харківщині захворюваність зростає

МОЗ України 8 листопада повідомило про те, що в країні зареєстрували перший випадок захворювання на новий варіант COVID-19 – “Пірола”. У Харківській області за минулий тиждень зафіксували зростання захворюваності на коронавірус на 10,2%.

Перший випадок COVID-19 “Пірола” зареєстрували на Рівненщині. Там захворів 20-річний чоловік.

“Симптоми субваріанту “Піроли” такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи”, – повідомили в МОЗ.

За даними статистики МОЗ, за минулий тиждень загалом в Україні зареєстрували 9480 випадків COVID-19. Від вірусу померло 45 осіб, зокрема чотирирічна дитина.

На Харківщині епідеміологи відзначають зростання захворюваності на COVID-19 – при тому, що загалом випадків ГРВІ в регіоні поменшало.

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“За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 44 тижні (30.10.2023 – 05.11.2023) на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків захворювань на COVID-19, захворіло 3280 осіб, з них 1148 осіб (35,0%) – діти віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 3,2%. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності COVID-19 становить 20,0%, відмічається зростання у порівнянні з минулим тижнем на 10,2% (зареєстровано 658 випадків проти 597 за минулий тиждень)”, – проінформувала пресслужба Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань.

За оцінками фахівців, показники захворюваності на ГРВІ на Харківщині нижчі від епідпорогу. Інтенсивність епідемічного процесу оцінюють як низьку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "МОЗ України 8 листопада повідомило про те, що в країні зареєстрували перший випадок захворювання на новий варіант COVID-19 – “Пірола”. У Харківській області за минулий тиждень зафіксували зростання захворюваності на коронавірус на 10,2%".