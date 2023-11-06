Понад 1,5 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові за тиждень

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляє мерія.

Також 380 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували за минулий тиждень, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 74% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізували 121 особу, з них 17 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% – діти до 17 років.