Понад 1,5 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові за тиждень
У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляє мерія.
Також 380 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували за минулий тиждень, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 74% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.
За тиждень госпіталізували 121 особу, з них 17 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% – діти до 17 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 17:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляє мерія. ".