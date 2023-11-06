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Понад 1,5 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові за тиждень

Суспільство 17:10   06.11.2023
Оксана Якушко
Понад 1,5 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові за тиждень

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляє мерія

Також 380 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували за минулий тиждень, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 106,7 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 74% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізували 121 особу, з них 17 – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 31% – діти до 17 років.

Читайте також: Грип та ГРВІ: кількість хворих на Харківщині зросла

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Понад 1,5 тисячі людей захворіли на грип і ГРВІ у Харкові за тиждень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 17:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 27 жовтня по 5 листопада захворіли 1509 осіб, з них 41% – діти, повідомляє мерія. ".