Грип та ГРВІ: кількість хворих на Харківщині зросла
На Харківщині за період з 23 по 29 жовтня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 3388 людей. Минулого тижня – 3371 житель.
Про це повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мінздоров’я».
Найвищий показник захворюваності зареєстрували у Лозівському районі — 245,51 на 100 тисяч населення.
За даними центру, за тиждень шпиталізували 191 людину, з них — 69 діти. COVID-19 виявили у 234 пацієнтів.
«Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню», — йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за період з 23 по 29 жовтня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 3388 людей. Минулого тижня – 3371 житель.".