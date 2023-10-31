Грип та ГРВІ: кількість хворих на Харківщині зросла

На Харківщині за період з 23 по 29 жовтня на грип та ГРВІ, з урахуванням випадків COVID-19, захворіли 3388 людей. Минулого тижня – 3371 житель.

Про це повідомили в ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мінздоров’я».

Найвищий показник захворюваності зареєстрували у Лозівському районі — 245,51 на 100 тисяч населення.

За даними центру, за тиждень шпиталізували 191 людину, з них — 69 діти. COVID-19 виявили у 234 пацієнтів.

«Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню», — йдеться у повідомленні.