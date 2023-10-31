Грипп и ОРВИ: количество больных на Харьковщине возросло
На Харьковщине за период с 23 по 29 октября гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 3388 человек. На прошлой неделе – 3371 жителей.
Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава».
Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Лозовском районе — 245,51 на 100 тысяч населения.
По данным центра, за неделю госпитализировали 191 человека, из них 69 — дети. COVID-19 обнаружили у 234 пациентов.
«Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за период с 23 по 29 октября гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 3388 человек. На прошлой неделе – 3371 жителей.".