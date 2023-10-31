Грипп и ОРВИ: количество больных на Харьковщине возросло

На Харьковщине за период с 23 по 29 октября гриппом и ОРВИ, с учетом случаев COVID-19, заболели 3388 человек. На прошлой неделе – 3371 жителей.

Об этом сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава».

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Лозовском районе — 245,51 на 100 тысяч населения.

По данным центра, за неделю госпитализировали 191 человека, из них 69 — дети. COVID-19 обнаружили у 234 пациентов.

«Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню», — говорится в сообщении.