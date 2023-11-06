Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю
В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщает мэрия.
Также 380 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали за прошедшую неделю, сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
Показатель заболеваемости составляет 106,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 74% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.
За неделю госпитализировали 121 человека, из них 17 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 31% — дети до 17 лет.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: covid-19, болезнь, грипп, дети, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщает мэрия.".