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Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю

Общество 17:10   06.11.2023
Оксана Якушко
Более 1,5 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ в Харькове за неделю

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщает мэрия.

Также 380 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали за прошедшую неделю, сообщил Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

Показатель заболеваемости составляет 106,7 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 74% и соответствует низкому уровню интенсивности эпидемического процесса.

За неделю госпитализировали 121 человека, из них 17 – в отделение реанимации и интенсивной терапии с COVID-19. Среди госпитализированных 31% — дети до 17 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 17:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 27 октября по 5 ноября заболели 1509 человек, из них 41% — дети, сообщает мэрия.".