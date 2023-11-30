Эпидемия воспаления легких у детей в Китае – угроза для Европы или нет?

В Китае среди детей стремительно распространяется воспаление легких, больницы полностью переполнены, бригады уборщиков дезинфицируют классы в школах. Не угрожают ли Европе очередная пандемия, анализирует BILD.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что органы здравоохранения Китая не нашли никаких необычных или новых патогенов. Скорее всего, существует своего рода эффект наверстывания из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Поэтому другие патогены будут иметь более масштабные последствия, чем обычно.

Но Институт Роберта Коха (RKI) также фиксирует рост респираторных заболеваний в Германии. По данным еженедельного отчета РКИ (46-я неделя), это риновирусы, ковид, парагрипп и аденовирусы. Вирусы РСВ и гриппа составляют небольшую долю (по 2% каждый). Берлинский педиатр Др. Мартин Карстен подтверждает, что общее количество заболеваний выше, чем до Covid, «потому что вместе с короной появился еще один возбудитель, на долю которого приходится около трети болезней».

В других европейских странах также растет число респираторных заболеваний у детей. В Нидерландах, например, фиксируют тревожный рост заболеваемости пневмонией, причем больше всего страдают дети в возрасте от 5 до 14 лет. И еще в Швейцарии наблюдают рост случаев пневмонии, причем прежде всего бактериальных инфекций, где возбудители микоплазмы.

Немецкий педиатр Карстен бьет тревогу по поводу еще одной известной болезни: «Я боюсь тяжелой эпидемии гриппа на Рождество! Грипп также является серьезной болезнью для детей, тем более что, в отличие от короны, школьники действуют как суперраспространители. Я выступаю за вакцинацию детей от гриппа, так как они часто постоянно болеют, особенно зимой, и поэтому имеют ослабленный иммунитет».