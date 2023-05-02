Викладачі ХНУ ім. Каразіна проти скорочення української літератури у школі

Викладачі кафедри історії української літератури ХНУ ім. Каразіна звернулися до міністра освіти Оксена Лісового з проханням не скорочувати предмет у шкільній програмі.

Підставою для занепокоєння стала заява міністра, що кількість предметів у шкільній програмі слід скоротити. В ефірі телемарафону він заявив, що можна буде більш концентровано подавати окремі предмети.

“Ми говоримо про оптимізацію програми, про їх концентрацію корисними знаннями, про ті дисципліни, якими, можливо, можна пожертвувати. Всі ключові дисципліни, і природничі, і гуманітарні повинні бути збережені, концентровані, але подані таким чином, щоб врахувати можливості дитини засвоїти їх”, – заявив Лісовий.

Обов’язковими в українській шкільній програмі Лісовий назвав такі предмети:

історія України;

українська мова;

хімія;

фізика;

математика;

біологія.

«Здавалося б, російське вторгнення 2014 р. мало переконати всіх причетних до освітнього процесу в незамінній важливості вивчення національного письменства для формування зрілої ідентичності в громадян Української держави. Але недавнє інтерв’ю нового очільника Міністерства освіти і науки засвідчує, що ідеї виведення зі шкільної програми курсу української літератури все ще циркулюють у цьому відомстві. Серед названих в інтерв’ю предметів, які мають лишитися в програмі (історія України; українська мова; хімія; фізика; математика; біологія) українська література відсутня. Якщо це не звичайний недогляд, то ми маємо справу з тенденцією, загрозливою для національної безпеки. Відмова від надання майбутнім поколінням українців знань про рідну літературу не менш небезпечна для національного суверенітету, ніж відмова від розвитку військової промисловості. Бо досвід героїчного опору російській агресії 2014-2023 рр. показав: війну виграють не силою зброї, а силою духу», – йдеться у зверненні науковців і викладачів до міністра.