Преподаватели ХНУ им. Каразина против сокращения украинской литературы в школе

Преподаватели кафедры истории украинской литературы ХНУ им. Каразина обратились к министру образования Оксену Лесовому с просьбой не сокращать предмет в школьной программе.

Основанием для беспокойства стало заявление министра, что количество предметов в школьной программе нужно сократить. В эфире телемарафона он заявил, что можно будет более концентрированно подавать отдельные предметы.

«Мы говорим об оптимизации программы, об их концентрации полезными знаниями, о тех дисциплинах, которыми, возможно, можно пожертвовать. Все ключевые дисциплины, и естественные, и гуманитарные должны быть сохранены, концентрированы, но поданы таким образом, чтобы учесть возможности ребенка усвоить их», – заявил Лесовой.

Обязательными в украинской школьной программе Лесовой назвал следующие предметы:

история Украины;

украинский язык;

химия;

физика;

математика;

биология.

«Казалось бы, российское вторжение в 2014 г. должно было убедить всех причастных к образовательному процессу в незаменимой важности изучения национальной письменности для формирования зрелой идентичности у граждан украинского государства. Но недавнее интервью нового руководителя Министерства образования и науки свидетельствует о том, что идеи вывода из школьной программы курса украинской литературы все еще циркулируют в этом ведомстве. Среди названных в интервью предметов, которые должны остаться в программе, украинская литература отсутствует. Если это не обычное упущение, то мы имеем дело с тенденцией, угрожающей национальной безопасности. Отказ от предоставления будущим поколениям украинцев знаний о родной литературе не менее опасен для национального суверенитета, чем отказ от развития военной промышленности. Ибо опыт героического сопротивления российской агрессии 2014-2023 гг. показал: войну выиграют не только силой оружия, а силой духа», — говорится в обращении ученых и преподавателей к министру.



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