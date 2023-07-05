11 вишів України, три яких із Харкова, потрапили до рейтингу найкращих у світі

Серед найкращих вишів за рейтингом QS World University Rankings виявилися три харківські виші, повідомило Міністерство освіти і науки України.

«QS World University Rankings — один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. У цьогорічному топі представлені 1500 закладів у 104 містах. Щоб їх відібрати, проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тис. викладачів і роботодавців», – розповіли у Мініосвіти України.

Щорічний рейтинг QS World University Rankings складають з огляду на репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

✔️Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

✔️ Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);

✔️ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (найкращі 731-740 рейтингу);

✔️Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);

✔️НУ «Львівська політехніка» (найкращі 951-1000 рейтингу);

✔️Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу);

✔️Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу);

✔️Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу);

✔️Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу);

✔️Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу);

✔️Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу).