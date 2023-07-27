Електропідстанцію в університеті Харкова, зруйновану ракетою, відновили

Електропідстанцію, яка живить Харківський національний університет міського господарства ім. А.М.Бекетова і була пошкоджена у лютому цього року внаслідок ракетного удару, відбудували та запустили.

Увесь цей час університет отримував світло за тимчасовими схемами, повідомив начальник Центрального району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” Сергій Гасюк.

Після ворожого прильоту постраждала будівельна і електротехнічна частина підстанції.

“Фахівці управління по ремонту будівель і споруд обленерго капітально відремонтували дах і стіни, виконали оздоблювальні роботи ззовні та всередині. Окрім того, було замінено деформовані вибуховою хвилею двері підстанції. Щодо електрообладнання, то встановлено два нових трансформатори та замінено комірки, відновлено усі кабельні лінії. Зараз це фактично нова сучасна підстанція, яка є однією з найкращих на території обслуговування Центрального РЕМ”, – зазначив Сергій Гасюк.

Він також наголосив: введення в експлуатацію оновленої підстанції забезпечить корпус університету стійким та надійним електропостачанням, що особливо актуально напередодні нового навчального року.