СБУ на месте «прилета» в Харькове поймала агента РФ, который наводил ракеты

Вражеский корректировщик, которого задержали в Харькове, в том числе, причастен к ракетному удару по городу 5 февраля, когда существенные разрушения понес университет им. Бекетова.

«СБУ «по горячим следам» задержала агента РФ, корректировавшего недавние ракетные удары по Харькову. Сотрудники контрразведки СБУ задержали российского агента, причастного к ракетным обстрелам Харькова 05 февраля 2023 года.

В результате вражеских «прилетов» погибли мирные жители и разрушена гражданская инфраструктура города», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, корректировщик — харьковчанин, который сотрудничал с российской военной разведкой.

«Предатель скрыто фиксировал места дислокации военнослужащих ВСУ, блокпостов и объектов критической инфраструктуры на территории Харьковского региона и передавал их представителям врага. Рашисты использовали указанные локации в качестве потенциальных целей для ракетных атак. Причем после «прилетов» они ставили этому агенту задачу зафиксировать и передать им результаты попаданий», — отметил Абдула.

По данным СБУ причастность агента к недавним ракетным ударам по жилому дому (вероятно, речь о доме на ул. Мироносицкой) и учебному заведению (университету им. Бекетова) в Харькове. Установили и его российских кураторов.

«Вражеский агент вел коммуникацию с куратором через электронные каналы связи со строгим соблюдением всех мер конспирации. На «задание» предатель отправлялся без мобильных телефонов, пытаясь, как он думал, избежать отслеживания. Однако это не помешало его обнаружению контрразведчиками СБУ», — сообщил спикер УСБУ.

Корректировщика задержали непосредственно на месте «прилета» — у здания университета городского хозяйства им. Бекетова, где он фотографировал разрушения, чтобы «отчитаться» перед руководством.

«Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — прокомментировал Владислав Абдула.