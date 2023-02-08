Появилось видео момента «прилета» по парку Горького в Харькове
Фото: telegram Игоря Терехова
Видео ракетного удара опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Момент прилета по Центральному парку сегодня ночью», — подписал он опубликованный ролик.
Ранее Терехов публиковал фото последствий этого удара. Здания и аттракционы в парке, исходя из имеющихся снимков, не пострадали. Ракета ударила в землю неподалеку от пешеходной аллеи. В результате образовалась крупная воронка, с корнем выворочены растения, саму аллею засыпало землей.
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Ракеты ударили по Харькову около 23:00 7 февраля. Запуски были с территории Белгородской области РФ. В Харькове насчитали от шести до десяти прилетевших ракет. Сейчас на местах правоохранители документируют последствия ударов и ищут осколки. Предварительно удар нанесли ракетами из ЗРК С-300.
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео ракетного удара опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов".