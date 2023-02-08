Появилось видео момента «прилета» по парку Горького в Харькове

Видео ракетного удара опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Момент прилета по Центральному парку сегодня ночью», — подписал он опубликованный ролик.

Ранее Терехов публиковал фото последствий этого удара. Здания и аттракционы в парке, исходя из имеющихся снимков, не пострадали. Ракета ударила в землю неподалеку от пешеходной аллеи. В результате образовалась крупная воронка, с корнем выворочены растения, саму аллею засыпало землей.

Ракеты ударили по Харькову около 23:00 7 февраля. Запуски были с территории Белгородской области РФ. В Харькове насчитали от шести до десяти прилетевших ракет. Сейчас на местах правоохранители документируют последствия ударов и ищут осколки. Предварительно удар нанесли ракетами из ЗРК С-300.