З’явилося відео моменту “прильоту” по парку Горького в Харкові

Відео ракетного удару опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

“Момент прильоту по Центральному парку сьогодні вночі”, — підписав він опублікований ролик.

Раніше Терехов публікував фото наслідків цього удару. Будівлі та атракціони в парку, виходячи з наявних знімків, не постраждали. Ракета вдарила в землю неподалік пішохідної алеї. У результаті утворилася велика вирва, з коренем вивернуто рослини, саму алею засипало землею.

Ракети вдарили по Харкову близько 23:00 7 лютого. Запуски були з території Бєлгородської області. У Харкові нарахували від шести до десяти ракет, що прилетіли. Наразі на місцях правоохоронці документують наслідки ударів та шукають уламки. Попередньо удар завдали ракетами із ЗРК С-300.