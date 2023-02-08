З’явилося відео моменту “прильоту” по парку Горького в Харкові
Фото: телеграм Ігоря Терехова
Відео ракетного удару опублікував мер Харкова Ігор Терехов.
“Момент прильоту по Центральному парку сьогодні вночі”, — підписав він опублікований ролик.
Раніше Терехов публікував фото наслідків цього удару. Будівлі та атракціони в парку, виходячи з наявних знімків, не постраждали. Ракета вдарила в землю неподалік пішохідної алеї. У результаті утворилася велика вирва, з коренем вивернуто рослини, саму алею засипало землею.
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Ракети вдарили по Харкову близько 23:00 7 лютого. Запуски були з території Бєлгородської області. У Харкові нарахували від шести до десяти ракет, що прилетіли. Наразі на місцях правоохоронці документують наслідки ударів та шукають уламки. Попередньо удар завдали ракетами із ЗРК С-300.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ракетного удару опублікував мер Харкова Ігор Терехов".