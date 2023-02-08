Live
  • Середа 08.02.2023
    • Харків
  •   -8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

З’явилося відео моменту “прильоту” по парку Горького в Харкові

Події 09:23   08.02.2023
Оксана Горун
З’явилося відео моменту “прильоту” по парку Горького в Харкові Фото: телеграм Ігоря Терехова

Відео ракетного удару опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

“Момент прильоту по Центральному парку сьогодні вночі”, — підписав він опублікований ролик.

Раніше Терехов публікував фото наслідків цього удару. Будівлі та атракціони в парку, виходячи з наявних знімків, не постраждали. Ракета вдарила в землю неподалік пішохідної алеї. У результаті утворилася велика вирва, з коренем вивернуто рослини, саму алею засипало землею.

Читайте також: Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає — Синєгубов (фото)

Ракети вдарили по Харкову близько 23:00 7 лютого. Запуски були з території Бєлгородської області. У Харкові нарахували від шести до десяти ракет, що прилетіли. Наразі на місцях правоохоронці документують наслідки ударів та шукають уламки. Попередньо удар завдали ракетами із ЗРК С-300.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:11
До Харкова із Західної України повернулися IT-шники та логістичні компанії
08:49
Терехов заявив, що жодного разу не був удома з моменту вторгнення РФ
08:24
Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає – Синєгубов (фото)
07:34
Генштаб ЗСУ підтвердив п’ять ракетних ударів по Харкову (відео)
07:15
Терехов показав наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З’явилося відео моменту “прильоту” по парку Горького в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 09:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ракетного удару опублікував мер Харкова Ігор Терехов".