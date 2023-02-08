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Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає – Синєгубов (фото)

Події 08:24   08.02.2023
Оксана Горун
Потерпілих у Харкові через ракетний удар немає – Синєгубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці щодо наслідків ракетного удару, який завдали по Харкову близько 23:00 7 лютого.

“Вчора близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили в об’єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Пожежа на місці ракетного удару по Харкову 7 лютого 2023

Раніше фото з місця прильоту в парку Горького опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

Пожежа на місці ракетного удару по Харкову 3

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 7 лютого. Мешканці міста в соцмережах зазначають, що такої кількості ударів по місту одночасно не було протягом тривалого часу – чи не з літа 2022-го. За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, з території Бєлгородщини армія РФ била по Харкову ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарило від шести до десяти ракет, постраждав центр Харкова. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив шість “прильотів”, у тому числі по промисловому об’єкту в Київському районі. На місці одного з ударів почалася пожежа.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 08:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці щодо наслідків ракетного удару, який завдали по Харкову близько 23:00 7 лютого".