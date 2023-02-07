Від 6 до 10 ракет: Синєгубов повідомляє про “прильоти” в центрі Харкова
Близько 23-ї години 7 лютого російські військові запустили по Харкову від 6 до 10 ракет, попередньо С-300.
Про це повідомляє в Telegram голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, влучання ворожих ракет зафіксовано в центральній частині Харкова.
“Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється”, – написав він.
Нагадаємо, що о 22:58 у Харкові пролунав перший вибух, після чого в регіоні була оголошена повітряна тривога. Загалом, за словами містян, вони чули від шести до восьми вибухів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 23:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23-ї години 7 лютого російські військові запустили по Харкову від 6 до 10 ракет, попередньо С-300.".