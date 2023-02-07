От 6 до 10 ракет: Синегубов сообщает о «прилетах» в центре Харькова
Около 23-х часов 7 февраля российские военные запустили по Харькову от 6 до 10 ракет, предварительно С-300.
Об этом сообщает в Telegram глава ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова.
«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал он.
Напомним, что в 22:58 в Харькове был слышен первый взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, по словам горожан, они слышали от шести до восьми взрывов.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 23:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23-х часов 7 февраля российские военные запустили по Харькову от 6 до 10 ракет, предварительно С-300.".