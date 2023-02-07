В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает удары РФ

Вечером 7 февраля в Харькове прогремело несколько взрывов.

В 22:58 в Харькове был слышен первый взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил, что с территории Белгородщины армия РФ запускает ракеты С-300.

В Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. Ряд горожан сообщает о восьми ударах.

Советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова призвала не публиковать в сети места «прилетов». «Звоните 102/103, если вы видите место «прилета», — написала она.