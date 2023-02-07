В Харькове гремят взрывы: Синегубов подтверждает удары РФ
Фото: Вадим Беликов
Вечером 7 февраля в Харькове прогремело несколько взрывов.
В 22:58 в Харькове был слышен первый взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил вражеские удары и призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях.
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщил, что с территории Белгородщины армия РФ запускает ракеты С-300.
В Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов. Ряд горожан сообщает о восьми ударах.
Советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова призвала не публиковать в сети места «прилетов». «Звоните 102/103, если вы видите место «прилета», — написала она.
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2023 в 23:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 7 февраля в Харькове прогремело несколько взрывов.".