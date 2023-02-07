У Харкові лунають вибухи: Синєгубов підтверджує удари РФ

Увечері 7 лютого у Харкові пролунало кілька вибухів.

О 22:58 у Харкові було чутно перший вибух, після чого в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив ворожі удари та закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях.

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомив, що з території Бєлгородщини армія РФ запускає ракети С-300.

У Харкові пролунало щонайменше шість вибухів. Низка містян повідомляє про вісім ударів.

Радниця голови Харківської облради Наталя Попова закликала не публікувати в мережі місця “прильотів”. “Дзвоніть 102/103, якщо ви бачите місце “прильоту”, – наголосила вона.