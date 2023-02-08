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Пострадавших в Харькове из-за ракетного удара нет — Синегубов (фото)

Происшествия 08:24   08.02.2023
Оксана Горун
Пострадавших в Харькове из-за ракетного удара нет — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара, который нанесли по Харькову около 23:00 7 февраля.

«Вчера около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается», — написал Синегубов в telegram.

Пожар на месте ракетного удара по Харькову 7 февраля 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

Ранее фото с места «прилета» в парке Горького опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Пожар на месте ракетного удара по Харькову 3
Фото: telegram Олега Синегубова

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 7 февраля. Жители города в соцсетях отмечают, что такого количества ударов по городу одновременно не было длительное время — едва ли не с лета 2022-го.  По предварительной информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, с территории Белгородщины армия РФ била по Харькову ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударило от шести до десяти ракет, пострадал центр Харькова. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов», в том числе по промышленному объекту в Киевском районе. На месте одного из ударов начался пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара, который нанесли по Харькову около 23:00 7 февраля".