Пострадавших в Харькове из-за ракетного удара нет — Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях ракетного удара, который нанесли по Харькову около 23:00 7 февраля.

«Вчера около 23:00 враг нанес ракетный удар по центру Харькова. 4 ракеты, предварительно С-300, попали в объект гражданской промышленности. Разрушены здания, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал. Ликвидация последствий ударов продолжается», — написал Синегубов в telegram.

Ранее фото с места «прилета» в парке Горького опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 7 февраля. Жители города в соцсетях отмечают, что такого количества ударов по городу одновременно не было длительное время — едва ли не с лета 2022-го. По предварительной информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, с территории Белгородщины армия РФ била по Харькову ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударило от шести до десяти ракет, пострадал центр Харькова. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов», в том числе по промышленному объекту в Киевском районе. На месте одного из ударов начался пожар.