Враг бил по промышленному объекту, на месте «прилета» пожар — Терехов

Около 23-х часов 7 февраля враг ударил ракетами по промышленному объекту в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщает в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов.

«Шесть «прилетов» по Харькову. Пока имеем подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из «прилетов», — написал Терехов.

В то же время начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник располагает информацией о «прилетах» не только в Киевском, но и в Шевченковском районе Харькова.

На данный момент бригады «скорой» на места попаданий не вызывались, сообщает советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

«Работает ГСЧС. «Экстренка» мониторит ситуацию. На данный момент без вызовов», — пишет она.

Напомним, что в 22:58 в Харькове был слышен первый взрыв, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, по словам горожан, они слышали от шести до восьми взрывов. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные запустили по Харькову от шести до десяти ракет, попадание зафиксировано в центральной части города.