Ворог бив по промисловому об’єкту, на місці “прильоту” пожежа – Терехов
Близько 23-ї години 7 лютого ворог вдарив ракетами по промисловому об’єкту в Київському районі Харкова.
Про це повідомляє в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
“Шість “прильотів” по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об’єкту у Київському районі міста. Також маємо інформацію про пожежу на місці одного з “прильотів”, – написав Терехов.
Водночас начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник має інформацію про “прильоти” не тільки в Київському, а й у Шевченківському районі Харкова.
Наразі бригади “швидкої” на місця влучань не викликали, повідомляє радниця голови Харківської облради Наталя Попова.
“Працює ДСНС. “Екстренка” моніторить ситуацію. На цю хвилину без викликів”, – пише вона.
Нагадаємо, що о 22:58 у Харкові пролунав перший вибух, після чого в регіоні була оголошена повітряна тривога. Загалом, за словами містян, вони чули від шести до восьми вибухів. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські військові запустили по Харкову від шести до десяти ракет, влучання зафіксовано у центральній частині міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2023 в 23:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23-ї години 7 лютого ворог вдарив ракетами по промисловому об’єкту в Київському районі Харкова.".