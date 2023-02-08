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Терехов показал последствия ракетного удара по Харькову (фото)

Происшествия 07:15   08.02.2023
Оксана Горун
Терехов показал последствия ракетного удара по Харькову (фото) Фото: telegram Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал фото с места «прилета» в центральном парке города.

«Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк», — подписал Терехов фото воронки с вывороченными растениями и засыпанной землей дорожки на аллее парка Горького.

Последствия обстрела парка Горького в Харькове 7 февраля
Фото: telegram Игоря Терехова
Последствия обстрела парка Горького в Харькове 7 февраля 2
Фото: telegram Игоря Терехова
Последствия обстрела парка Горького в Харькове 7 февраля 4
Фото: telegram Игоря Терехова

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 7 февраля. Жители города в соцсетях отмечают, что такого количества ударов по городу одновременно не было длительное время — едва ли не с лета 2022-го.  По предварительной информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, с территории Белгородщины армия РФ била по Харькову ракетами С-300. Видео запусков ракет активно публиковали белгородские паблики.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударило от шести до десяти ракет, пострадал центр Харькова. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов», в том числе по промышленному объекту в Киевском районе. На месте одного из ударов начался пожар.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 февраля 2023 в 07:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова опубликовал фото с места «прилета» в центральном парке города".