Терехов показал последствия ракетного удара по Харькову (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал фото с места «прилета» в центральном парке города.

«Сегодня ночью под ударом оказался и наш Центральный парк», — подписал Терехов фото воронки с вывороченными растениями и засыпанной землей дорожки на аллее парка Горького.

Серия взрывов прогремела в Харькове около 23:00 7 февраля. Жители города в соцсетях отмечают, что такого количества ударов по городу одновременно не было длительное время — едва ли не с лета 2022-го. По предварительной информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, с территории Белгородщины армия РФ била по Харькову ракетами С-300. Видео запусков ракет активно публиковали белгородские паблики.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу ударило от шести до десяти ракет, пострадал центр Харькова. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил шесть «прилетов», в том числе по промышленному объекту в Киевском районе. На месте одного из ударов начался пожар.