Терехов показав наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував фото з місця “прильоту” в центральному парку міста.

“Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк”, – підписав Терехов фото вирви з вивернутими рослинами та засипаною землею доріжки на алеї парку Горького.

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 7 лютого. Мешканці міста в соцмережах зазначають, що такої кількості ударів по місту одночасно не було протягом тривалого часу – чи не з літа 2022-го. За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, з території Бєлгородщини армія РФ била по Харкову ракетами С-300. Відео запусків ракет активно публікували бєлгородські пабліки.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарило від шести до десяти ракет, постраждав центр Харкова. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив шість “прильотів”, у тому числі по промисловому об’єкту в Київському районі. На місці одного з ударів почалася пожежа.