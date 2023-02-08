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Терехов показав наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Події 07:15   08.02.2023
Оксана Горун
Терехов показав наслідки ракетного удару по Харкову (фото) Фото: телеграм Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував фото з місця “прильоту” в центральному парку міста.

“Сьогодні вночі під ударом опинився і наш Центральний парк”, – підписав Терехов фото вирви з вивернутими рослинами та засипаною землею доріжки на алеї парку Горького.

Наслідки обстрілу парку Горького у Харкові 7 лютого

Наслідки обстрілу парку Горького у Харкові 7 лютого 2

Наслідки обстрілу парку Горького у Харкові 7 лютого 4

Серія вибухів пролунала в Харкові близько 23:00 7 лютого. Мешканці міста в соцмережах зазначають, що такої кількості ударів по місту одночасно не було протягом тривалого часу – чи не з літа 2022-го. За попередньою інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, з території Бєлгородщини армія РФ била по Харкову ракетами С-300. Відео запусків ракет активно публікували бєлгородські пабліки.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по місту вдарило від шести до десяти ракет, постраждав центр Харкова. Пізніше мер Ігор Терехов підтвердив шість “прильотів”, у тому числі по промисловому об’єкту в Київському районі. На місці одного з ударів почалася пожежа.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2023 в 07:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував фото з місця “прильоту” в центральному парку міста".