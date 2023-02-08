СБУ на місці “прильоту” в Харкові спіймала агента РФ, який наводив ракети

Ворожий коригувальник, якого затримали в Харкові, в тому числі причетний до ракетного удару по місту 5 лютого, коли суттєвих руйнувань зазнав університет ім. Бекетова.

, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. “Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 05 лютого 2023 року. Внаслідок ворожих “прильотів” загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста

За його інформацією, коригувальник – харків’янин, який співпрацював із російською військовою розвідкою.

“Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога. Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після “прильотів” вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати та передати їм результати влучань“, – зазначив Абдула.

За даними СБУ, задокументовані факти причетності агента до нещодавніх ракетних ударів по житловому будинку (ймовірно, мова про будинок на вул. Мироносицькій) та навчальний заклад (університет ім. Бекетова) у Харкові. Встановили також його російських кураторів.

“Ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На “завдання” зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ”, – повідомив речник УСБУ.

Коригувальника затримали безпосередньо на місці “прильоту” – біля будівлі університету міського господарства ім. Бекетова, де він фотографував руйнування, щоб “звітувати” перед керівництвом.

“Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – прокоментував Владислав Абдула.