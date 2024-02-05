Сьогодні 5 лютого: яке свято та день в історії

5 лютого 1918 року війська більшовиків почали штурмувати Печерськ у Києві. У 1919-му війська Січових стрільців остаточно залишили столицю під навалою радянських окупантів. У 1946-му набув чинності “Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. У 2009-му сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого знаходилися 17 українських моряків. У 2023-му російські ракети вдарили по історичному центру Харкова, частково зруйнувавши будівлю університету ім. Бекетова.

Свята та пам’ятні дати 5 лютого

5 лютого – День ерудита та Всесвітній день “Нутелли”.

5 лютого в історії

5 лютого 1918 року розпочався штурм Печерська в Києві військами більшовиків під командуванням Муравйова.

Військо, яке до цього призупинило свій наступ, зіткнувшись із відчайдушним опором захисників України в бою під Крутами, дісталося столиці. Цьому сприяв Січневий заколот, що був організований у місті. Хоча повстання на заводі “Арсенал” придушили, воно відтягло на себе сили, які були потрібні на фронті. Тож уже 4 лютого більшовики захопили Дарницю та мости через Дніпро. А 5 лютого просунулися на правий берег. Цілком захопити Київ наскоком цього дня не вдалося. Тоді більшовики вдалися до обхідного маневру, наступаючи з трьох сторін, і найближчими днями все ж таки зламали опір захисників. Проте ненадовго – вже 9 лютого уряд УНР підписав Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір із Німеччиною та Австро-Угорщиною. Україна вийшла з Першої світової війни, а її державний суверенітет змушена була визнати й РРФСР. Утім, війська Муравйова зовсім не збиралися залишати Київ, і 12 лютого Рада народних міністрів УНР звернулася за військовою допомогою до Німеччини. За підтримки німецького війська армія УНР витіснила більшовиків із Києва, 1 березня залишки більшовицького війська відійшли на лівий берег Дніпра. А в Києві зустрічали з церковними дзвонами та молебнями гайдамаків Симона Петлюри, Січових стрільців Євгена Коновальця та запорожців Костянтина Прісовського. Німецька армія вступила до міста наступного дня, прибувши залізницею.

5 лютого 1919 року під натиском більшовицького війська захисники УНР – корпус Січових стрільців – остаточно залишили Київ. Того ж дня до міста увійшли Богунський та Таращанський полки під командуванням Щорса та Боженка. А всього за пару тижнів до цього – 22 січня 1919 року – на Софійській площі в Києві урочисто проголошували Акт злуки УНР і ЗУНР.

Проте вже на той момент військова ситуація була майже критичною. Одразу після капітуляції Німеччини у Першій світовій війні радянське керівництво Росії оголосило недійсним Берестейський (Брест-Литовський) мирний договір, згідно з яким визнало незалежність України. Після цього у Москві створили фейковий “Тимчасовий робітничо-селянський уряд України” та розпочали масштабний наступ, який готували заздалегідь, розуміючи патову ситуацію на фронті для Німеччини та Австро-Угорщини. Харків війська окупантів, які намагалися видати за “Українську радянську армію”, захопили 3 січня та швидко просувалися до столиці. 16 січня Директорія УНР офіційно оголосила війну більшовицькій Росії, констатувавши те, що вже відбувалося без жодного оголошення. 22 січня радянські війська захопили Ніжин, 24-го – Бровари. Бої за Київ тривали три дні, після чого залишки армії УНР змушені були відступити.

5 лютого 1946 року набрав чинності “Договір між СРСР та Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон”. Цей документ підписали у Москві ще 16 серпня 1945 року, а 5 лютого 1946 року у Варшаві сторони обмінялися ратифікаційними грамотами. Договір юридично зафіксував перехід Західної України та Західної Білорусі від Польщі до СРСР, як попередньо домовлялися керівники США, Великої Британії та СРСР на Ялтинській конференції.

5 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини із Норвегією.

5 лютого 2009 року сомалійські пірати відпустили судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого було 17 українських моряків.

За це пірати отримали викуп 3,2 млн доларів. У полоні сучасних корсарів українське вантажне судно (що ходило під прапором Беліза) та його команда перебували з 25 вересня 2008 року. На борту корабля знаходився вантаж танків Т-72, ​​РСЗВ БМ-21 “Град”, вогнепальної зброї та іншого військового обладнання. Вантаж був призначений для Кенії.

5 лютого 2023 року росіяни вранці вдарили ракетами С-300 по історичному центру Харкова. “Приліт” був по будівлі Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Ще одна ракета влучила по чотириповерховому житловому будинку. Постраждали п’ятеро людей. Уже 8 лютого СБУ повідомила про затримання підозрюваного у коригуванні цього удару. Він фотографував наслідки “прильоту” і був спійманий просто на місці. Як з’ясувалося згодом, підозрюваний – Андрій Нечепоренко – відомий спортсмен, турист та марафонець. Суд над ним у Харкові розпочався у серпні. Чоловіка звинуватили у держзраді, він своєї провини не визнав. У самому університеті протягом року продовжувалися відновлювальні роботи. Зокрема, влітку повідомили, що вже відновили зруйновану вщент електропідстанцію, яка живить університет.

Церковне свято 5 лютого

5 лютого вшановують пам’ять мучениці Агафії. Вона була дочкою іменитих та багатих батьків – християн із міста Палермо у Сицилії. Під час гонінь на християн імператора Декія градоначальник Катани Кінтіан, почувши про багатство та красу Агафії, послав за нею воїнів, щоб привести її на суд як християнку. У Катані святу поселили в однієї багатої жінки, яка мала п’ять дочок. Усі вони намагалися переконати Агафію принести жертву язичницьким богам. Однак вона непохитно відмовлялася. Не погодилася дівчина перейти у язичництво й під час допиту у містоправителя. Тоді її піддали жорстоким знущанням. У в’язниці до неї прийшов апостол Петро та зцілив від ран. Під час наступного допиту Агафія своїм чудовим зціленням вразила імператора. Але висновків він не зробив – і наказав мучити дівчину далі. Тоді почався землетрус, і земля, що розверзлася, поглинула найближчих друзів Кінтіана. Перелякані жителі прибігли до Кінтіана, вимагаючи, щоб він припинив тортури. Побоюючись народного обурення, Кінтіан відправив святу Агафію назад до в’язниці, де мучениця померла.

Народні прикмети

Мороз у цей день – до ранньої та теплої весни, а також – сухого літа.

Якщо снігу немає 5 лютого, то влітку не буде опадів.

Що не можна робити 5 лютого

Не можна сваритися – особливо у сім’ї.