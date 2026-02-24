«Потрібен мир назавжди»: Терехов про початок війни й кількість людей у Харкові

У четверті роковини російського повномасштабного вторгнення в Україну мер Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що зараз у Харкові постійно перебувають 1,3 мільйона людей.

Терехов згадав перші дні повномасштабної війни: “Я чудово пам’ятаю, скільки людей тоді евакуювалося з Харкова. Я був на вокзалі, коли відправлялися евакуаційні потяги. І велика черга стояла жінок з дітьми, які вимушені були, рятуючи життя своїх дітей, виїжджати з Харкова. Ми спілкувалися, вони всі казали нам, що обов’язково повернуться в український Харків”.

До великої війни, за офіційною статистикою, в місті було 1,65 мільйона людей, але фактично – до 2 мільйонів, включно з 300 тисячами студентів, уточнив міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

“Були часи, це березень 2022 року, коли люди виїжджали й у Харкові залишалося приблизно 350 тисяч мешканців. Зараз ми маємо 1 мільйон 300 тисяч людей, які постійно перебувають в місті Харкова. Це офіційні дані. Так, є невеличкі хвилі, коли хтось виїжджає, потім повертаються. Але постійно перебувають 1 мільйон 300 тисяч мешканців”, – поінформував Терехов.

Він також звернувся до харків’ян з нагоди роковин повномасштабної: “Ми тримаємось, ми обов’язково досягнемо своєї мети – справедливого миру. Миру, який не буде на тиждень, на рік, на два роки, на три, на п’ять, на десять. Нам потрібен мир назавжди. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки. І це буде те, що ми обов’язково разом зробимо. А ми обов’язково разом відбудуємо наше місто, місто-герой Харків, і будемо жити щасливо”.