Live

Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)

Записано 07:36   24.02.2026
Олена Нагорна
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)

Ніч у Харкові минула без “прильотів”, але була тривожною, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Напередодні день був дуже важкий, бо ми мали “прильоти”, ми мали вибухи по місту Харкову. Лунали вибухи спочатку в Новобаварському та Основ’янському районах міста, потім вже наприкінці дня під обстрілами опинився Немишлянський район. Такий дуже важкий день, який ми вчора пережили, але ніч була теж дуже тривожною, бо постійно повинна була повітряна тривога, летіли “шахеди”. На щастя, вони не влучали в Харкові, але були загрози”, – поінформував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.

Читайте також: БпЛА атакували Харків: Терехов повідомив про «прильоти» у приватному секторі

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
24.02.2026, 07:36
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
Погода в останній тиждень зими і чи будуть сильні морози в березні – синоптики
23.02.2026, 13:22
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
Сьогодні 24 лютого: який день в історії
24.02.2026, 06:00
Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік
Як відключатимуть світло в Харківській області 24 лютого – графік
23.02.2026, 21:36
Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю
Їли млинці, спалили опудало: як в екопарку під Харковом відсвяткували Масницю
23.02.2026, 12:35
Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
Харків прикрашають до весни, ранкові «прильоти» – підсумки 23 лютого
23.02.2026, 23:00

Новини за темою:

23.02.2026
БпЛА атакували Харків: Терехов повідомив про «прильоти» у приватному секторі
22.02.2026
Майже 100 днів заощадили в Харкові на диференційованій тривозі – Терехов
19.02.2026
«СвітлоДім»: ОСББ у Харкові готові, Терехов заявив про великий масштаб 📹
19.02.2026
Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
19.02.2026
Безкоштовна ковзанка у Харкові: коли відкриють, повідомив Терехов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 07:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ніч у Харкові минула без “прильотів”, але була тривожною, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".