Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)

Ніч у Харкові минула без “прильотів”, але була тривожною, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

“Напередодні день був дуже важкий, бо ми мали “прильоти”, ми мали вибухи по місту Харкову. Лунали вибухи спочатку в Новобаварському та Основ’янському районах міста, потім вже наприкінці дня під обстрілами опинився Немишлянський район. Такий дуже важкий день, який ми вчора пережили, але ніч була теж дуже тривожною, бо постійно повинна була повітряна тривога, летіли “шахеди”. На щастя, вони не влучали в Харкові, але були загрози”, – поінформував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.