Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)
Ніч у Харкові минула без “прильотів”, але була тривожною, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
“Напередодні день був дуже важкий, бо ми мали “прильоти”, ми мали вибухи по місту Харкову. Лунали вибухи спочатку в Новобаварському та Основ’янському районах міста, потім вже наприкінці дня під обстрілами опинився Немишлянський район. Такий дуже важкий день, який ми вчора пережили, але ніч була теж дуже тривожною, бо постійно повинна була повітряна тривога, летіли “шахеди”. На щастя, вони не влучали в Харкові, але були загрози”, – поінформував Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, близько 06:30 23 лютого росіяни атакували Харків ракетами. Як інформував мер Ігор Терехов, «прильоти» зафіксували у двох районах – Холодногірському та Основ’янському. Постраждали двоє людей: у 70-річної жінки гостра реакція на стрес, чоловіка 55 років – поранено. Пресслужба міськради повідомила, що в Основ’янському районі пошкоджені сім приватних будинків.
Читайте також: БпЛА атакували Харків: Терехов повідомив про «прильоти» у приватному секторі
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, прилеты;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Ніч у Харкові була дуже тривожною, були загрози для міста – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2026 в 07:36;