Ночь в Харькове была очень тревожной, были угрозы для города — Терехов (видео)

Записано 07:36   24.02.2026
Елена Нагорная
Ночь в Харькове прошла без «прилетов», но была тревожной, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Накануне день был очень тяжелым, потому что у нас были «прилеты», были взрывы по городу Харькову. Взрывы раздавались сначала в Новобаварском и Основянском районах города, затем уже в конце дня под обстрелами оказался Немышлянский район. Такой очень тяжелый день, который мы вчера пережили, но ночь была тоже очень тревожной, потому что постоянно была воздушная тревога, летели «Шахеды». К счастью, они не попадали в Харьков, но были угрозы», — сообщил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», около 06:30 23 февраля россияне атаковали Харьков ракетами. Как информировал мэр Игорь Терехов, «прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.

Читайте также: БпЛА атаковали Харьков: Терехов сообщил о «прилетах» в частном секторе

Автор: Елена Нагорная
