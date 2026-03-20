Ямы латают на дорогах Харьковщины: статистика за неделю, где идут работы

На трассах Харьковщины продолжается ликвидация аварийной ямочности. За последнюю неделю дорожники восстановили более 6 тысяч квадратных метров покрытия. Это почти вдвое больше, чем неделей раньше.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.

В центре особого внимания – трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский. В первую очередь работы сосредоточены на наиболее загруженных участках вблизи Коротыча, Песочина и Валок.

«Именно здесь ежедневно работают семь дорожных бригад, а также задействовано звено асфальтоукладчика. Уже на следующей неделе планируется усиление — к работам присоединят еще одно звено, что позволит еще больше ускорить восстановление покрытия», — говорят дорожники.

В общем на этой трассе уже ликвидировано около 13 тысяч квадратных метров ямочности.

«Параллельно работы продолжаются и на других важных направлениях области. В частности, это автомобильные дороги М-18 Харьков — Симферополь — Ялта — Алушта, М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр, а также Т-21-21 Лозовая — Близнецы — Барвенково. На этих маршрутах также ежедневно работают над устранением аварийных разрушений и улучшением состояния проезда», – информируют в Службе.

Дорожники также рассказали, что особое внимание уделили восстановлению дорожного покрытия, подвергшегося переувлажнению, на дороге Т-21-21.

Водителей просят быть внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ: обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать требования организации движения и обязательно снижать скорость.