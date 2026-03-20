Ямы латают на дорогах Харьковщины: статистика за неделю, где идут работы
На трассах Харьковщины продолжается ликвидация аварийной ямочности. За последнюю неделю дорожники восстановили более 6 тысяч квадратных метров покрытия. Это почти вдвое больше, чем неделей раньше.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры Харьковской области.
В центре особого внимания – трасса М-03 Киев – Харьков – Довжанский. В первую очередь работы сосредоточены на наиболее загруженных участках вблизи Коротыча, Песочина и Валок.
«Именно здесь ежедневно работают семь дорожных бригад, а также задействовано звено асфальтоукладчика. Уже на следующей неделе планируется усиление — к работам присоединят еще одно звено, что позволит еще больше ускорить восстановление покрытия», — говорят дорожники.
В общем на этой трассе уже ликвидировано около 13 тысяч квадратных метров ямочности.
«Параллельно работы продолжаются и на других важных направлениях области. В частности, это автомобильные дороги М-18 Харьков — Симферополь — Ялта — Алушта, М-29 Харьков — Красноград — Перещепино — Днепр, а также Т-21-21 Лозовая — Близнецы — Барвенково. На этих маршрутах также ежедневно работают над устранением аварийных разрушений и улучшением состояния проезда», – информируют в Службе.
Дорожники также рассказали, что особое внимание уделили восстановлению дорожного покрытия, подвергшегося переувлажнению, на дороге Т-21-21.
Водителей просят быть внимательными и осторожными в местах проведения дорожных работ: обращать внимание на временные дорожные знаки, соблюдать требования организации движения и обязательно снижать скорость.
Читайте также: В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, ремонт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 16:13;