Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси

Суспільство 14:35   17.02.2026
Вікторія Яковенко
У суботу, 21 лютого, з 08:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району.

Як пояснили в АТ «Харківобленерго», у цей час проводитимуть невідкладні ремонтні роботи.

Світла не буде за такими адресами:

свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
свет отключат в Индустриальном районе Харкова в субботу
Скриншот
Скриншот

Нагадаємо, минулого тижня в енергетиці Харкова та області офіційно оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Про рішення інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Такий статус, серед іншого, дозволяє регіонам приєднатися до держпрограми «СвітлоДім», яка передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків.

Читайте також: Найскладніша зима за 10 років: що з дорогами в Харкові, коли почнуть ремонти

Автор: Вікторія Яковенко
