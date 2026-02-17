Без світла залишиться один із районів Харкова в суботу: адреси

У суботу, 21 лютого, з 08:00 до 17:00 будуть знеструмлені споживачі частини Індустріального району.

Як пояснили в АТ «Харківобленерго», у цей час проводитимуть невідкладні ремонтні роботи.

Світла не буде за такими адресами:

Нагадаємо, минулого тижня в енергетиці Харкова та області офіційно оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Про рішення інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. Такий статус, серед іншого, дозволяє регіонам приєднатися до держпрограми «СвітлоДім», яка передбачає надання ОСББ та керуючим компаніям від 100 до 300 тисяч гривень на обладнання для енергоавтономності багатоквартирних будинків.