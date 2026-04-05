Сьогодні 5 квітня 2026: яке свято та день в історії

5 квітня – Вербна неділя. В Україні відзначають День неонатолога та День геолога. У 1614 році в цей день дочка індіанського вождя Покахонтас вийшла заміж за англійського колоніста Джона Рольфа. У 1710-му гетьман Пилип Орлик підписав договір зі старшиною та українським козацтвом, який увійшов в історію як Конституція Пилипа Орлика. У 1792-му президент США Джордж Вашингтон вперше в історії застосував президентське вето. У 1815-му почалося одне з найпотужніших вивержень вулканів усіх часів. У 1913-му році Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів і молекул”, що дала початок квантовій теорії. У 1942-му Гітлер затвердив план “Блау”. У 2001-му в Україні ухвалили Кримінальний кодекс. У 2022-му власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив, що екопарку більше немає, а хижаків доведеться приспати.

Свята та пам’ятні дати 5 квітня

5 квітня у православних – Вербна неділя, у католиків – Великдень.

В Україні – День неонатолога. Також перша неділя квітня – це День геолога.

Також сьогодні: Міжнародний день совісті, Міжнародний день супу, Міжнародний тиждень тромбона.

5 квітня в історії

5 квітня 1614 року сталася подія, яку багато хто вважає вигадкою мультиплікаторів студії “Disney”. Цього дня дочка індіанського вождя Покахонтас вийшла заміж за англійського колоніста Джона Рольфа. Докладніше.

5 квітня 1710 року в Бендерах, колишній резиденції гетьмана Мазепи, вже новий гетьман Пилип Орлик підписав договір зі старшиною та українським козацтвом. Цей документ називався “Пакти та конституції законів та вольностей Війська Запорозького”. Докладніше.

5 квітня 1792 року президент США Джордж Вашингтон вперше в історії застосував президентське вето. Він заблокував закон, що пропонував план поділу місць у Палаті представників (зі збільшенням місць для представників північних штатів).

5 квітня 1815 року почалося одне з найпотужніших вивержень вулканів усіх часів – “вибухнув” вулкан Тамбора на острові Сумбава в нинішній Індонезії. Докладніше.

5 квітня 1913 року данський фізик-теоретик Нільс Бор завершив статтю “Про будову атомів та молекул”. Вона дала початок квантовій теорії. Докладніше.

5 квітня 1942 року Гітлер видав директиву №41, у якій виклав основні елементи плану літнього наступу на території СРСР. Цей план відомий як “Блау”. Згідно з ним нацисти та їхні союзники мали захопити території на півдні Росії та в республіках Кавказу, взявши під контроль нафтові родовища Баку, Грозного та Майкопа. Це з одного боку давало гітлерівській армії можливість поповнити свої запаси палива, з іншого мало частково позбавити цих запасів противника. План передбачав дві складові наступу: група армій “A” йшла прямо через гори на Кавказ; група армій “В” – до Волги, в бік Сталінграда.

Спочатку обставини для реалізації цих задумів німецького фюрера складалися успішно для загарбників – вони значно підірвали можливості Червоної армії, розгромивши її в Харківській області під час операції “Фредерікус”. Майже водночас, у травні, зазнав поразки радянський Кримський фронт, Керченський півострів окупували нацисти. Наступ почався саме так, як планувалося: 28 червня 1942 року. І просування було швидким, адже радянське командування прорахувалося, визначаючи напрямок головного удару противника. Сталін вважав, що знову підуть на Москву. Натомість уже в перші дні літнього наступу частини Вермахту просунулися до Воронежа, а 4 липня захопили переправи через Дон у цьому місті.

“Крах Радянського Союзу на півдні дозволив німцям захопити західну частину Воронежа 6 липня та форсувати річку Дон поблизу Сталінграда 26 липня, – коротко описує подальші події англомовна Вікіпедія. – Наприкінці липня та на початку серпня просування групи армій “Б” до Сталінграда сповільнилося через постійні контратаки нещодавно розгорнутих резервів Червоної Армії та перевантажені німецькі лінії постачання. Німці розгромили радянські війська в битві під Калачем, і наприкінці серпня бої перемістилися до самого міста. Безперервні авіаудари Люфтваффе, артилерійський вогонь та вуличні бої повністю зруйнували місто та завдали важких втрат силам противника. Після трьох місяців боїв німці 19 листопада контролювали 90% Сталінграда. На півдні група армій “А” 23 липня захопила Ростов і просунулася на південь від Дону до Кавказу, захопивши зруйновані нафтові родовища в Майкопі 9 серпня та Елісту 13 серпня, поблизу узбережжя Каспійського моря. Сильний опір радянських військ та великі відстані від джерел постачання країн Осі звели наступ країн Осі лише до локальних просувань і завадили німцям виконати свою стратегічну мету – захопити головне кавказьке нафтове родовище в Баку. Бомбардувальники Люфтваффе знищили нафтові родовища в Грозному, але атакам на Баку запобігла недостатня дальність польоту німецьких винищувачів”.

Остаточним провалом не лише плану “Блау”, але загалом плану перемоги над СРСР у Другій світовій став розгром німецького війська у битві під Сталінградом.

5 квітня 2001 року Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України.

5 квітня 2022 року власник харківського екопарку Олександр Фельдман заявив про те, що екопарку більше немає, а хижаків доведеться приспати. Детальніше.

Церковне свято 5 квітня

5 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму. Це перехідне двонадесяте свято. Його відзначають завжди в останню неділю перед Великоднем. Докладніше. Вшановують пам’ять мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця та інших з ними. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 квітня гримить грім, то літо буде прохолодним.

Якщо вночі заморозки, а вдень тепло, то квітень буде погожим.

Сонячний полудень – до спекотного та сухого літа. А якщо опівдні небо буде хмарним, то влітку йтиме дощ.

Вітрена погода на Вербну неділю – до прохолодного літа.

Що не можна робити 5 квітня

Не можна фізично працювати: на городі та вдома. Заборонено все, включаючи прибирання, прання та навіть рукоділля.

Не можна сваритися тя лаятися, лихословити.

Не можна веселитися та надмірно їсти.