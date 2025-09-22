Сегодня 22 сентября: какой праздник и день в истории

22 сентября – День осеннего равноденствия. В Украине – День партизанской славы. С этой даты 1792 года начинался календарь Первой Французской республики. В 1862-м 22 сентября Линкольн обнародовал первую часть «Прокламации об освобождении рабов». В 1914-м в морском бою немецкая подводная лодка затопила сразу три британских крейсера. В 1939-м Красная армия оккупировала Львов, а в Бресте состоялся общий советско-нацистский парад. В 1980-м началась ирано-иракская война. В 2012-м во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса.

Праздники и памятные даты 22 сентября

22 сентября в Украине – День партизанской славы.

Сегодня – День осеннего равноденствия.

В мире – День без автомобилей, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хроническим миелоидным лейкозом), Всемирный день Роуз (который часто в Украине неверно переводят как Всемирный день роз, ведь на самом деле он посвящен поддержке пациентов, борющихся с раком, и основан в память о Мелинде Роуз — 12-летней девочке, умершей от рака в 1996 году).

Также отмечают: Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, День белого шоколада, День Хоббита (в этот день рождения отмечают два популярных персонажа бестселлеров Джона Толкина «Хоббит» и «Властелин колец» — хоббиты Бильбо и Фродо Беггинсы). Стартует Неделя приручения животных, которых сложнее приручить (последняя полная неделя сентября).

22 сентября в истории

22 сентября 1692 года в США повесили восемь последних «салемских ведьм». Подробнее.

22 сентября 1792 года по календарю Первой Французской республики считалось «началом эры». Подробнее.

22 сентября 1862 года президент США Авраам Линкольн обнародовал первый из двух указов так называемой «Прокламации об освобождении рабов». Подробнее.

22 сентября 1914 года состоялся один из самых известных боев с участием подлодки в истории. Во время него одна немецкая подлодка U-9 с экипажем в 28 человек затопила сразу три британских крейсера — «Абукир», «Хог» и «Кресси». Подробнее.

22 сентября 1939 года советские войска во время вторжения в Польшу оккупировали Львов. Вторжение началось вслед за нацистским и развивалось согласно договоренностям в рамках тайного протокола к пакту Молотова – Риббентропа. Войско Гитлера ворвалось в Польшу 1 сентября, начав Вторую мировую войну. Советское политическое руководство немного выждало, и 17 сентября начало свое наступление — ввело войска на западные украинские и белорусские территории, входившие в то время в состав Польши. Действия разворачивались быстро: хотя польская армия отчаянно сопротивлялась, силы очевидно были неравными – тем более, когда сражаться пришлось на два фронта.

Бои «на земле» за Львов нацистские войска начали 12 сентября. Но уже в первый день войны – 1 сентября – город подвергли мощной бомбардировке. В то время здесь находился значительный гарнизон, также город был важным логистическим узлом. Мобилизацию тут начали еще с 23 августа. С 7 сентября Львов готовили к обороне – сдавать его без боя поляки не собирались. Сюда поступали подкрепления из окрестных населенных пунктов, город разбили на сектора, для каждого из которых назначили свое командование. Передовые группы Вермахта появились в окрестностях Львова 12 сентября. Начались артиллерийские обстрелы и бои. Подкрепления в ближайшие дни активно поступали и к защитникам, и к нападающим. Городские бои продолжались с переменным успехом. А 17 сентября утром командование польского корпуса, державшего оборону во Львове, получило известие о пересечении польской границы советскими войсками. Красная армия двигалась вглубь страны. Намерения СССР в первые дни были не ясны, так что защитники Львова получили приказ открывать огонь по советской армии только в крайнем случае – для самообороны. Красная армия быстро приближалась, в первые дни вторжения она разоружила гарнизон Тернополя, а 19 сентября руководство обороны Львова получило предложение о переговорах от красноармейцев. Советские захватчики уверяли, что прибыли воевать не с поляками, а с немцами и настаивали, чтобы их без боя пропустили во Львов. Но убедить защитников не удалось (что и неудивительно, учитывая тот факт, что со времен Польско-советской войны прошло менее 20 лет, и «друзьями» россиян в Польше не считали). Следующие несколько дней защитники Львова оборонялись в полном окружении, созданном двумя армиями сразу – советской и немецкой. Обе армии готовились провести генеральный штурм города (каждая свой), но в бой между собой при этом не вступали.

Нацисты также вели переговоры с поляками и предлагали капитулировать. Очевидно, что между Красной армией и Вермахтом была конкуренция за завладение Львовом. Однако 20 сентября штаб немецкой армии получил директиву командования: прекратить осаду Львова и провести переговоры с советским командованием. Военным наконец сообщили о том, что еще до начала вторжения в Польшу было известно политическому руководству – демаркационная линия между зонами советской и немецкой оккупации уже давно согласована. Так что оставалось выполнить договоренности. Немецкие части получили приказ отходить от определенной линии – соответственно, уже вечером 20 сентября они сняли свою осаду со Львова и начали отходить на Запад – при этом позиции передавали советским частям. В таких условиях утром 21 сентября гарнизону Львова советская сторона вновь предложила переговоры. После ряда встреч и согласования условий 22 сентября подписали «Протокол объявления о передаче города Львов Красной Армии». Польским офицерам, согласно этим договоренностям, разрешали покинуть город и уехать за границу. Из города защитники вышли организованно — колоннами. Но, конечно же, советская власть не собиралась выполнять свои обязательства. Поэтому польских офицеров взяли в плен и отправили в лагеря военнопленных. Лишь некоторым удалось скрыться. Большинство же через полгода расстреляли по решению политбюро ЦК ВКП(б) – эти события известны как Катынская трагедия.

Во Львове же, как и на других оккупированных СССР территориях началась пропаганда об «освобождении», «защите» и построении прекрасного будущего с землей крестьянам и фабриками рабочим. А параллельно шел процесс репрессий, расстрелов и депортаций.

<br />

22 сентября 1939 года состоялся советско-нацистский парад в Бресте. Подробнее.

22 сентября 1980 года началась ирано-иракская война, продолжавшаяся до 1988 года. Подробнее.

22 сентября 1993 года Леонид Кучма подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Подробнее.

22 сентября 2012 года во время вооруженного ограбления в ресторане в ЮАР смертельно ранили экс-чемпиона мира по боксу Корри Сандерса. Подробнее.

Церковный праздник 22 сентября

22 сентября чтят память пророка Ионы. Подробнее.

Народные приметы

Если комары все еще летают, то зима будет мягкой.

Если уже начался сильный листопад, то зима будет суровой.

Если ива начала сбрасывать листву – зима придет быстро.

Что нельзя делать 22 сентября

Нельзя ловить, продавать и есть рыбу – в память о пророке Ионе, сидевшем в брюхе кита.

Нельзя лениться и долго спать.