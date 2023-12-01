Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года. В этот день 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. А в 1887-м – первая повесть о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» Артура Конан Дойла. В 1934-м после убийства Кирова в СССР издали постановление, положившее начало Большому террору. В 1959-м был заключен Договор об Антарктике. В 2013-м в Киеве состоялась миллионная акция протеста, которая положила начало Революции Достоинства.

Праздники и памятные даты 1 декабря

1 декабря – годовщина Всеукраинского референдума 1991 года. В Украине также День работников прокуратуры.

В мире: Всемирный день борьбы со СПИДом, День без искусства (посвященный умершим от СПИДа деятелям искусства), День Антарктиды, День невролога и День рождественских огней.

1 декабря в истории

1 декабря 1835 года вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Отдельные сказки на тот момент уже выходили в других сборниках. Однако этот – предрождественский – стал его персональным. В первый сборник вошли «Огниво», «Маленький Клаус и Большой Клаус», «Принцесса на горошине» и «Цветы маленькой Иды».

1 декабря 1887 года в рождественском ежегоднике «Beeton» опубликовали первую повесть Артура Конан Дойла, в которой главным действующим лицом стал частный детектив Шерлок Холмс. Это был «Этюд в багровых тонах». Своего Холмса Конан Дойл придумал в 1880-х годах. А первые наброски повести внес в блокнот в 1886 году.

В отличие от других авторов детективов, которых в то время было очень много, писатель сосредоточился не на уловках преступников, а на личности и таланте самого детектива. Шерлоком Холмс стал далеко не сразу. В первых записях Конан Дойл называл его Шеррингтоном или Шеррингфором. Как считают, имя Шерлок (которое в Великобритании, по сути, распространено не как имя, а как фамилия) автор подсмотрел в лондонских газетах. Он всегда интересовался криминальной хроникой, а в то время в подобных материалах периодически фигурировал инспектор полиции Уильям Шерлок. Доктор Ватсон с самого начала должен был стать Ормондом Секером, но со временем получил более простое имя. Саму повесть 27-летний Конан Дойл написал всего через три недели. А вот издать не мог около года. Ни одно издательство не соглашалось брать в работу его произведение. Издатели считали, что рынок и так перенасыщен детективами. В конце концов писателю пришлось уступить авторские права – на таких условиях издательство «Ward and Lock» опубликовало «Этюд в багряных тонах» в своем журнале.

Писатель получил 25 фунтов стерлингов. А вот издатели заработали в дальнейшем очень неплохо, сначала выпустив повесть как отдельную книгу, а затем и переиздавав ее. Конан Дойл обрел свое со временем – уже в 1890 году он опубликовал «Знак четырех» — повесть, которая стала настоящей сенсацией и в Великобритании, и в США.

1 декабря 1918 года провозгласили о создании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Страна образовалась путем объединения части земель, входивших в состав Австро-Венгрии, и Сербии — после Первой мировой войны.

Во время распада и капитуляции Австро-Венгрии порабощенные ею народы провозгласили о создании Государства Словенцев, Хорватов и Сербов. Но из-за угрозы вторжения итальянских войск вынуждены были искать защиту и поддержку, за которыми обратились к Сербии и Черногории, провозгласившим свое объединение несколькими днями ранее. Образовавшуюся в результате объединения страну возглавил король Сербии — Петр I Карагеоргиевич, а столицу перенесли в Белград. В молодом государстве достаточно быстро проявилось экономическое расслоение между более успешными и депрессивными регионами, а также возникли межэтнические противоречия. Сербы преобладали в руководстве страны и экономических кругах. Несмотря на утверждение достаточно демократической Конституции, притеснения начались почти сразу. Сначала ограничили деятельность политических партий, затем полностью запретили деятельность Компартии. Летом 1923 года под суд отдали руководство Хорватской республиканской крестьянской партии, а саму партию запретили. А после убийства в здании парламента хорватского политика Степана Радича король распустил парламент и упразднил конституцию. 6 января 1929 года он установил диктатуру и переименовал страну в Королевство Югославия.

1 декабря 1918 года к королевству Румыния вследствие распада Австро-Венгерской империи присоединили Трансильванию. В этом же году Румыния присоединила ряд территорий, ранее входивших в состав Российской империи (главным образом Бессарабию). Так сформировалось послевоенное Румынское королевство, просуществовавшее в своих максимальных границах до момента отторжения северной части Трансильвании Венгрией и оккупации Бессарабии СССР.

1 декабря 1934 года произошло убийство Сергея Кирова – 1-го секретаря Ленинградского городского комитета ВКП(б). Убийца — коммунист Леонид Николаев — подстерег Кирова возле кабинета и выстрелил в затылок. Затем пытался сам застрелиться, но выжил. Его задержали на месте. Хотя из рассекреченного в 2009 году дневника Николаева сейчас уже известно, что убийца Кирова действовал по личным причинам (мстил за увольнение), Сталин использовал убийство как возможность «оптом» расправиться со всеми своими конкурентами и оппонентами в партии – то есть давними соратниками Ленина.

Для этого быстро придумали террористический «зиновьевский» (то есть связанный с Григорием Зиновьевым) «Ленинградский центр», под руководством которого якобы действовал Николаев. Его заставили дать необходимые показания. Уже 28 и 29 декабря выездная сессия военной коллегии Верховного суда СССР признала виновными в убийстве 14 человек, в том числе Николаева, и приговорила их к расстрелу с конфискацией имущества. Но это было только начало. Дальше развернулось то, что вошло в историю под названием Большой террор. Юридическую возможность его реализации создали именно после убийства Кирова (поэтому начало Большого террора связывают с этим событием). Прямо в день убийства – 1 декабря – вышло постановление президиума ЦИК СССР.

Оно содержало приказ дела по обвинению в террористических актах против работников советской власти рассматривать в ускоренном порядке. То есть на все следствие отводили 10 дней, рассмотрение в суде проводили без участия сторон, обжалованию приговор не подлежал, а расстрелы проводили немедленно.

1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран мира заключили Договор об Антарктике. Этот документ определяет правовой режим материка, где нет коренного населения, а также всего Антарктического региона. Именно этот договор позволил Антарктике остаться местом не войн, а науки. Подробнее.

1 декабря 1990 года под дном Ла-Манша встретились британские и французские строители, прокладывавшие подземный тоннель между двумя странами.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Общенациональный референдум. На него вынесли единственный вопрос: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения Независимости Украины?» Утвердительно ответили 90,32% граждан бывшей УССР. На Харьковщине «за» проголосовали 86,33%: то есть 1 553 065 человек из 1 798 977 участвовавших в волеизъявлении.

1 декабря 2013 года в Киеве прошла массовая акция протеста, собравшая от 500 тысяч до 1 млн человек. Она стала реакцией на избиение «Беркутом» студентов – участников Евромайдана. В этот же день в столице создали координационный центр Евромайдана — Штаб национального сопротивления. Он разместился в Доме профсоюзов.

Церковный праздник 1 декабря

1 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Наума. Он один из 12 малых пророков. Святой пророк Наум был родом из селения Элкоша (Галилея). Жил в VII веке до нашей эры. Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказание гибели ассирийского города Ниневии, уничтоженной за беззаконие, разрушение Израильского царства и хулу ассирийского царя Сеннахирима на Иегову. Обстоятельства жизни пророка неизвестны.

Народные приметы

Какая погода 1 декабря, такой будет и вся зима.

Если ветер сильный, зима будет холодной.

Если снег падает и сразу тает, то в первой половине декабря будет тепло.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя лениться.

Нельзя жаловаться на судьбу.

Не следует подписывать важные документы.