Сегодня 1 декабря: какой праздник и день в истории

1 декабря по церковному календарю – память мученика Платона. В Украине — День работников прокуратуры. В этот день состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан поддержали Независимость.

Праздники и памятные даты 1 декабря

1 декабря в Украине отмечают День работников прокуратуры.

Под эгидой ООН это – Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря в истории

1 декабря 1835 года – вышел первый сборник сказок Ганса Христиана Андерсена. Отдельные сказки известнейшего автора этого жанра всех времен на тот момент уже выходили в других сборниках. Однако эта — предрождественская — книга стала его персональной. И только первой из целого ряда последующих изданий. В первый сборник сказок Андерсена вошли «Огниво», «Маленький Клаус и большой Клаус», «Принцесса на горошине» и «Цветы маленькой Иды». Интересно, что сам 30-летний сказочник изначально был уверен в успехе своего литературного проекта. В начале 1935 года он написал своей подруге Генриетте Ганк: «Я начал «Детские сказки». Увидите, я покорю ими будущие поколения».

1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 стран мира заключили Договор об Антарктике. Этот документ определяет правовой режим единственного материка на земле, не имеющего коренного человеческого населения. А также — всего Антарктического региона, охватывающего 10% поверхности Земли. Именно этот документ позволил Антарктике остаться местом не войн, а науки. Он, в частности, гарантирует подписантам свободу научных исследований и сотрудничество с этой целью; запрещает какие-либо меры военного характера (создание военных баз, проведение маневров, испытание любых видов оружия); запрещает любые ядерные взрывы и хранение в Антарктике радиоактивных материалов и т.д. После того, как договор вступил в силу, к нему присоединились 54 страны.

Украина присоединилась к договору в 1992 году. А с 1996 года в Антарктиде функционирует украинская исследовательская станция «Академик Вернадский», расположенная на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова. До 1996 года это была британская станция «Фарадей». Среди участников украиских полярных экспедиций традиционно есть харьковчане Так, сейчас в составе 27-й Украинской антарктической экспедиции (2022-2023) их трое. Это геофизики Андрей Сопин (представляет Радиоастрономический институт НАН Украины) и Александр Богомаз (Институт ионосферы НАН и МОН Украины). А также дизелист Юрий Лышенко.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся общенациональный референдум, на который вынесли вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения Независимости Украины?» Утвердительно на него ответили 90,32% граждан бывшей УССР. А именно 28 804 071 человек из 31 891 742, принявших участие в голосовании. Акт провозглашения Независимости Украины поддержали во всех 27 административных регионах Украины (в том числе на Донбассе и в Крыму). В Харьковской области «за» проголосовали 86,33%: то есть 1 553 065 человек из 1 798 977 участвовавших в волеизъявлении.

Церковный праздник 1 декабря

1 декабря христиане чтят память мученика Платона, а также мучеников Романа, Варула, Закхея и Алфея.

Святой мученик Платон родился в городе Анкири в Галатии в благочестивой семье. С юношества он проповедовал христианство, рано оставив для этого родительский дом. За его проповеди, адресованные язычникам, Плотона и схватили. Его привели на суд к правителю Агриппину. Тот пытался уговорить святого отказаться от веры в Христа, однако Платон не стал поклоняться языческим богам. Когда уговоры не сработали, правитель приказал избить мученика и бросить в тюрьму.

По дороге в тюрьму Платон обратился к народу, призывая всех не отступать от христианской веры. Когда Платона через семь дней снова привели на суд к Агриппину, там уже ждали орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья. Правитель предложил Платону выбор: принести жертву языческим богам или испытать все эти орудия на себе. Святой согласился на пытку. После пыток его держали в тюрьме 18 суток без воды и пищи. Но он выжил и не дрогнул в своей вере. Тогда ему предложили жизнь и свободу в обмен только на одну фразу – «великий бог Аполлон». Платон ответил: «Не хочу согрешить и словом». Тогда его обезглавили.

Святой мученик Роман был дьяконом храма Кесарии Палестинской. Во время одного из гонений на христиан он переселился в Антиохию. Когда правитель Антиохии Асклипиад задумал разрушить христианский храм, святой Роман призвал верующих отстоять святыню. Народное сопротивление заставило правителя отказаться от планов разрушения храма. Через некоторое время, когда в городе начался языческий праздник, Роман начал обличать идолопоклонничество и призвал всех следовать за Христом. Святого схватили и мучили. Во время пыток мученик увидел в толпе отрока-христианина Варула и, указывая правителю на него, сказал: «Юный отрок умнее тебя, достигшего старости, потому что он знает истинного Бога. Ты же поклоняешься идолам». Император Асклипиад приказал привести мальчика к себе. На все вопросы правителя Варул твердо отвечал, что он верит в Христа. Тогда Асклипиад приказал жестоко избивать Варула, а затем обезглавить его. Перед смертью святой юноша попросил свою мать, которая была при казни, дать ему пить, но мать умоляла его испытать все мучения за Христа. Она сама склонила голову сына на плаху, а после казни похоронила его. Мученика Романа приговорили к сожжению, но внезапный ливень погасил огонь. Тогда святого повесили.

Святые мученики Закхей, дьякон Гадаринский, и Алфей, чтец Кесарийский, пострадали при императоре Диоклтиане. Схваченные во время гонений, дьякон и чтец ночь провели вместе в тюрьме, где молились, а к утру обоих обезглавили.

Народные приметы

Если в этот день тепло — зима будет теплой, если холодно — морозной.

Сильный ветер – к зимним вьюгам.

Круги вокруг луны – скоро будет мороз.

Что нельзя делать 1 декабря

Нельзя ссориться и злиться.