Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії

1 грудня за церковним календарем – пам’ять мученика Платона. В Україні – День працівників прокуратури. Також у цей день відбувся Всеукраїнський референдум, на якому понад 90% громадян підтримали Незалежність.

Свята та пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня в України святкують День працівників прокуратури.

Під егідою ООН це – Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1 грудня в історії

1 грудня 1835 року – друком вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Окремі казки найвідомішого автора цього жанру всіх часів на той момент уже виходили в інших збірках. Проте ця – передріздвяна – стала його персональною. І лише першою з цілої низки подальших видань. У першу збірку казок Андерсена увійшли “Кресало”, “Маленький Клаус і великий Клаус”, “Принцеса на горошині” та “Квіти маленької Іди”. Цікаво, що сам 30-річний казкар від початку був упевнений в успіху свого літературного проєкту. На початку 1935 року він написав своїй подрузі Генрієтті Ганк: “Я почав “Дитячі казки”. Побачите, я підкорю ними майбутні покоління”.

1 грудня 1959 року у Вашингтоні 12 країн світу уклали Договір про Антарктику. Цей документ визначає правовий режим єдиного материка на Землі, який не має корінного людського населення, а також – усього Антарктичного регіону, що охоплює 10% поверхні Землі. Саме цей договір дозволив Антарктиці залишитися місцем не війн, а науки. Він, зокрема, гарантує підписантам свободу наукових досліджень і співробітництво з цією метою; забороняє будь-які заходи військового характеру (створення військових баз, проведення маневрів, випробування будь-яких видів зброї; забороняє будь-які ядерні вибухи та зберігання в Антарктиці радіоактивних матеріалів тощо. Після того, як договір розпочав діяти, до нього долучилися 54 країни.

Україна приєдналася до договору в 1992 році. А з 1996 в Антарктиді функціонує українська дослідницька станція “Академік Вернадський”. Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. До 1996 року це була британська станція “Фарадей”. У складі українських антарктичних експедицій традиційно є харків’яни. Так, зараз у складі 27-ї Української антарктичної експедиції (2022-2023) їх троє. Це геофізики Андрiй Сопiн (представляє Радіоастрономічний інститут НАН України) та Олександр Богомаз (Інститут іоносфери НАН та МОН України). А також – дизеліст Юрій Лишенко.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Загальнонаціональний референдум, на який винесли запитання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення Незалежності України?” Ствердно на нього відповіли 90,32 % громадян колишньої УРСР. А саме 28 804 071 особа з 31 891 742, які взяли участь у голосуванні. Акт проголошення Незалежності України підтримали в усіх 27 адміністративних регіонах України (у тому числі на Донбасі та в Криму). На Харківщині “за” проголосували 86,33%: тобто 1 553 065 осіб з 1 798 977 тих, хто брав участь у волевиявленні.

Церковне свято 1 грудня

1 грудня християни вшановують пам’ять мученика Платона, а також мучеників Романа, Варула, Закхея та Алфея.

Святий мученик Платон народився в місті Анкірі в Галатії у благочестивій родині. З юнацтва він проповідував християнство, рано полишивши задля цього батьківський дім. За його проповіді, адресовані язичникам, Плотона й схопили. Його привели на суд до правителя Агрипіна. Той намагався умовити святого відмовитися від віри в Христа, проте Платон не став поклонятися язичницьким богам. Коли умовляння не спрацювали, правитель наказав побити мученика й кинути до в’язниці.

Дорогою до в’язниці Платон звернувся до народу, закликаючи всіх не відступати від християнської віри. Коли Платона через сім днів знову привели на суд до Агрипіна, то там уже чекали знаряддя тортур: киплячі котли, розпечене залізо, гострі гаки. Правитель запропонував Платону вибір: принести жертву язичницьким богам чи випробувати всі ці знаряддя на собі. Святий погодився на тортури. Після катувань його тримали у в’язниці 18 діб без води та їжі. Але він вижив і не похитнувся у своїй вірі. Тоді йому запропонували життя і свободу в обмін лише на одну фразу – “великий бог Аполлон” . Платон відповів: “Не хочу згрішити і словом”. Тоді його обезголовили.

Святий мученик Роман був дияконом храму Кесарії Палестинської. Під час одного з гонінь на християн він переселився до Антіохії. Коли правитель Антіохії Аскліпіад задумав зруйнувати християнський храм, святий Роман закликав віруючих відстояти святиню. Народний спротив змусив правителя відмовитись від планів руйнації святині. Через деякий час, коли в місті почалося язичницьке свято, Роман почав викривати ідолопоклонство і закликав усіх слідувати за Христом. Його схопили й мучили. Під час тортур мученик побачив у натовпі святого отрока-християнина Варула і, вказуючи правителю на нього, сказав: “Юний отрок розумніший за тебе, який досяг старості, тому що він знає Істинного Бога. Ти ж поклоняєшся ідолам”. Імператор Асклнпіад наказав привести хлопчика до себе. На всі питання правителя Варул твердо відповідав, що він вірить у Христа. Тоді Аскліпіад наказав жорстоко бити Варула, а потім обезголовити його. Перед смертю святий юнак попросив свою матір, яка була при страті, дати йому пити, але мати благала його зазнати всіх мук за Христа. Вона сама прихилила голову сина на плаху, а після страти поховала його. Мученика Романа засудили до спалення, але раптова злива погасила вогонь. Тоді катувальники засудили його до повішення.

Святі мученики Закхей, диякон Гадарінський, і Алфей, читець Кесарійський, постраждали при імператорі Діоклітіані. Схоплені під час гонінь, диякон і читець ніч провели разом у в’язниці, де вони невпинно молилися, а на ранок обох обезголовили.

Народні прикмети

Якщо цього дня тепло – зима буде теплою, якщо холодно – морозною.

Сильний вітер – до зимових хуртовин.

Кола навколо місяця – скоро буде мороз.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися та злитися.