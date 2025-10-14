Сьогодні 14 жовтня 2025 року: яке свято та день в історії

14 жовтня – День створення Української повстанської армії. У цей день 2012 року відбувся перший в історії стрибок із парашутом зі стратосфери. У 1994-му Іцхак Рабін, Ясір Арафат і Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру. У 1946-му вирішили створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). У 1942-му заснували УПА. У 1926-му вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. У 1066-му відбулася битва при Гастінгсі, в якій військо Вільгельма Завойовника розбило армію англійського короля Гарольда II Годвінсона.

Свята та пам’ятні дати 14 жовтня

14 жовтня – День створення Української повстанської армії.

У світі – Міжнародний день стандартизації.

У другий вівторок жовтня відбувається День Ади Лавлейс – це щорічний захід, який присвячений відзначенню внеску жінок у галузі STEM (наука, технології, інженерія та математика).

Також сьогодні: Всесвітній день майбутнього без карієсу, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я, День народження Вінні-Пуха.

<br />

14 жовтня в історії

14 жовтня 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. Докладніше.

14 жовтня 1926 року вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. Докладніше.

14 жовтня 1942 року створили Українську повстанську армію. Докладніше про дискусію навколо святкування Дня УПА.

<br />

14 жовтня 1946 року делегати з 25 країн під час зустрічі в Лондоні домовилися створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). Докладніше.

14 жовтня 1994 року прем’єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, лідер Палестини Ясир Арафат і міністр закордонних справ Ізраїлю Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру. Докладніше.

14 жовтня 2012 року стався сенсаційний на той час стрибок із парашутом зі стратосфери. З висоти 39 кілометрів на Землю успішно приземлився австралійський парашутист Фелікс Баумгартнер. Він встановив цілу низку світових рекордів. Рекордною, звичайно, була висота польоту. Причому не лише вниз. Австралієць побив неофіційний рекорд найвищого підйому на пілотованій повітряній кулі. Адже саме за допомогою гелієвої кулі він підіймався до стратосфери над штатом Нью-Мексико (США). Остаточна висота стрибка склала 38 969 м, що перевершило рекорд, встановлений ще в 1960 році полковником ВПС США Джозефом Кіттінджером (31 300 м). Причому попередній рекордсмен став наставником Баумгартнера під час підготовки до стрибка, а також комунікатором у центрі управління польотом.

<br />

Також рекордною стала швидкість, яку розвинув парашутист, наближаючись до Землі. Баумгартнер подолав звуковий бар’єр під час спуску, ставши першою людиною, якій це вдалося без двигуна. Про ідею такого стрибка Баумгартнер та його спонсори (компанія “Red Bull”) оголосили ще в січні 2010 року. Однак, щоб втілити ідею в життя, довелося ще судитися з американським громадянином Деніелом Хоганом, який подав позов до Вищого суду Каліфорнії та стверджував, що ідея стрибка зі стратосфери з парашутом належить йому, а Red Bull її вкрала. Питання вирішили поза судовим засіданням наприкінці 2011 року, і наступного, 2012-го, проєкт відновили. Готуючись до стрибка “з краю космосу”, Баумгартнер виконав два тренувальні польоти також із виняткових висот – понад 20 та близько 30 кілометрів.

Парашутист піднявся в небо в капсулі на гелієвій кулі, а стрибнув униз у герметичному костюмі. Його підйом тривав близько 2,5 години, а падіння – приблизно 10 хвилин. Парашут він розкрив через 4 хвилини та 19 секунд після того, як залишив капсулу. За даними ютубу, парашутист встановив ще й рекорд мережі, адже за його польотом у прямому етері спостерігали 9,5 мільйона користувачів. Попри екстремальність ідеї стрибнути “з краю космосу”, лише через два роки, у 2014-му, рекорд Баумгартнера з висоти польоту побив Алан Юстас (він стрибнув із висоти 41,42 км). Але Баумгартнер увійшов в історію, ставши першою людиною, яка наважилася падати на Землю зі стратосфери.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня вшановують пам’ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку йде дощ, то 15 жовтня буде гарна погода.

Якщо погода 14 жовтня тепла та сонячна, то зимові морози прийдуть нескоро.

Що не можна робити 14 жовтня

Не можна працювати в саду та на городі – особливо копати землю чи саджати рослини.

Не рекомендовано вирушати в далеку дорогу.