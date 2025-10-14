Сегодня 14 октября 2025: какой праздник и день в истории

14 октября – День создания Украинской повстанческой армии. В этот день 2012 года произошел первый в истории прыжок с парашютом из стратосферы. В 1994-м Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. В 1946-м решили создать Международную организацию стандартизации (ISO). В 1926-м впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». В 1066-м произошла битва при Гастингсе, в которой войско Вильгельма Завоевателя разбило армию английского короля Гарольда II Годвинсона.

Праздники и памятные даты 14 октября

14 октября – День создания Украинской повстанческой армии.

В мире – Международный день стандартизации.

Во второй вторник октября проводят День Ады Лавлейс – это ежегодное мероприятие, посвященное признанию вклада женщин в области STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Также сегодня: Всемирный день будущего без кариеса, Всемирный день спирометрии и легочного здоровья, День рождения Винни-Пуха.

<br />

14 октября в истории

14 октября 1066 года произошла битва при Гастингсе. Подробнее.

14 октября 1926 года впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Подробнее.

14 октября 1942 года создали Украинскую повстанческую армию. Подробнее о дискуссии вокруг празднования Дня УПА.

<br />

14 октября 1946 года делегаты из 25 стран во время встречи в Лондоне договорились создать Международную организацию стандартизации (ISO). Подробнее.

14 октября 1994 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, лидер Палестины Ясир Арафат и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. Подробнее.

14 октября 2012 года произошел сенсационный на то время прыжок с парашютом из стратосферы. С высоты 39 километров на Землю успешно приземлился австралийский парашютист Феликс Баумгартнер. Он установил целый ряд мировых рекордов. Рекордной, конечно же, была высота полета. Причем не только вниз. Австралиец побил неофициальный рекорд самого высокого подъема на пилотируемом воздушном шаре. Ведь именно с помощью гелиевого шара он поднимался в стратосферу над штатом Нью-Мексико (США). Окончательная высота прыжка составила 38 969 м, что превзошло рекорд, установленный еще в 1960 году полковником ВВС США Джозефом Киттинджером (31 300 м). Причем предыдущий рекордсмен стал наставником Баумгартнера при подготовке к прыжку, а также коммуникатором в центре управления полетом.

<br />

Также рекордной стала скорость, которую развил парашютист, сближаясь с Землей. Баумгартнер преодолел звуковой барьер во время спуска, став первым человеком, которому это удалось без двигателя. Об идее такого прыжка Баумгартнер и его спонсоры (компания «Red Bull») объявили еще в январе 2010 года. Однако, чтобы воплотить идею в жизнь, пришлось еще судиться с американским гражданином Дэниелом Хоганом, который подал иск в Высший суд Калифорнии и утверждал, что идея прыжка из стратосферы с парашютом принадлежит ему, а Red Bull ее украла. Вопрос решили вне судебного заседания в конце 2011 года, и в следующем, 2012-м, проект возобновили. Готовясь к прыжку «с края космоса», Баумгартнер выполнил два тренировочных полета также со впечатляющих высот – более 20 и около 30 километров.

Парашютист поднялся в небо в капсуле на гелиевом шаре, а прыгнул вниз в герметичном костюме. Его подъем длился около 2,5 часа, а падение – примерно 10 минут. Парашют он раскрыл через 4 минуты и 19 секунд после того, как покинул капсулу. По данным YouTube, парашютист установил еще и рекорд сети, ведь за его полетом в прямом эфире наблюдали 9,5 миллиона пользователей. Несмотря на экстремальность идеи прыгнуть «с края космоса», всего через два года, в 2014-м, рекорд Баумгартнера по высоте полета побил Алан Юстас (он прыгнул с высоты 41,42 км). Но Баумгартнер вошел в историю, став первым человеком, отважившимся падать на Землю из стратосферы.

Церковный праздник 14 октября

14 октября чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Подробнее.

Народные приметы

Если утром идет дождь, то 15 октября будет хорошая погода.

Если погода 14 октября теплая и солнечная, зимние морозы придут нескоро.

Что нельзя делать 14 октября

Нельзя работать в саду и огороде – особенно копать землю или сажать растения.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь.