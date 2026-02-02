На открытии Олимпиады-2026 спортсменка с Харьковщины будет нести флаг Украины
21-летняя спортсменка из Харьковской области Елизавета Сидёрко станет прапороносцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане, сообщает ХОВА.
Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Там сине-желтый флаг Украины будет нести украинская шорт-трекистка Елизавета Сидёрко.
Девушка дебютирует на этих Олимпийских играх. Спортсменка войдет в историю как самая молодая украинская шорт-трекистка, которая будет выступать на олимпийских соревнованиях. Она будет бороться за награды на дистанции в 500 метров. В последний раз Украина была представлена в женском шорт-треке на этой дистанции на Олимпийских играх в 1998 году.
«Поздравляем Елизавету Сидёрко с дебютом и почетной миссией. Желаем воодушевления, силы и выносливости во время соревнований. Гордимся нашими спортсменами и желаем победы на международной арене», – отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
