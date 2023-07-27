Найглибше у світі пірнула спортсменка з Харкова Катерина Садурська

Харків’янка Катерина Садурська встановила вже другий світовий рекорд із пірнання на міжнародних змаганнях з фрідайвінгу «Vertical Blue», які проходять на Карибах.

Катерина пірнула на глибину 76 м без ластів, що є новим абсолютним національним рекордом України та світовим рекордом за правилами Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу.

76 метрів – це абсолютний світовий рекорд, якого раніше не досягала жодна спортсменка у цьому змаганні.