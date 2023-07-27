Спортсменка из Харькова Екатерина Садурская нырнула глубже всех в мире

Харьковчанка Екатерина Садурская установила очередной, уже второй мировой рекорд по нырянию на международных соревнованиях по фридайвингу «Vertical Blue» 2023, которые проходят на Карибах.

26 июля Екатерина нырнула на глубину 76 м без ластов, что является новым абсолютным национальным рекордом Украины и мировым рекордом по правилам Международной ассоциации развития фридайвинга.

76 метров — это абсолютный мировой рекорд, которого ранее не достигала ни одна спортсменка в этом соревновании.

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