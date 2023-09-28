Юна спортсменка з Харківщини втекла до РФ і чекає на окупацію регіону – СБУ

20-річна мешканка Ізюмського району, вихованка Балаклійської ДЮСШ, призерка чемпіонату світу з пауерліфтингу, отримала підозру від СБУ.

Дівчина під час деокупації втекла з Харківщини разом з російськими військами і наразі переховується від українського правосуддя на території країни-агресорки, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

«У березні цього року, перебуваючи на території РФ, дівчина дала інтерв’ю кореспонденту російського пропагандистського ЗМІ «RT», у якому виправдовувала російську агресію проти України. Вона вихваляла нібито піклування російської влади про українських спортсменів, які переїхали до країни-агресорки, висловлювала жаль, що їй довелося виступати на міжнародних змаганнях під українським прапором та сподівалася на якнайшвидше захоплення Харківщини рашистами», – додали в СБУ.

Крім цього, зрадниця хизувалася своєю «посадою» у незаконних органах влади на окупованій території – «главного специалиста Савинского ТО ВГА Изюмского района Харьковской области».

«Це інтерв’ю було оприлюднене на інформаційних ресурсах, підконтрольних одному з російських пропагандистів – Олександру Малькевичу, першому заступнику голови комісії Громадської палати РФ з розвитку інформаційної спільноти, ЗМІ та масових комунікацій. Зокрема, трансляція відбувалась на російських телеканалах «Санкт-Петербург», «ЗаТВ», «ТНР», російських інтернет-платформах відеохостингу та у соціальних мережах», – зазначили правоохоронці.

Дівчині заочно повідомили про підозру за ч.3 ст.436-2 ККУ (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації). Їй загрожує до 8 років тюрми.