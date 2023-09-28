Вимагав “негайно денацифікувати” Україну: на Харківщині спіймали зрадника

Про підозру в колабораціонізмі повідомили 62-річному мешканцю Вовчанська на Харківщині.

Під час окупації міста чоловік займався розвантаженням російської “гуманітарки” та видавав її місцевим жителям. А роздаючи “дары освободителей”, вів агітацію.

“Зловмисник запевняв громадян у правильності та правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України, публічно закликав підтримувати збройну агресію проти України у формі так званої “спеціальної військової операції збройних сил рф на території України”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У прокуратурі уточнили, що чоловік “закликав українців підтримувати дії президента рф. Крім того, він говорив, що потрібно “негайно денацифікувати Україну”.

Чоловіка викрили та 27 вересня вручили йому підозру.