Вимагав “негайно денацифікувати” Україну: на Харківщині спіймали зрадника
Про підозру в колабораціонізмі повідомили 62-річному мешканцю Вовчанська на Харківщині.
Під час окупації міста чоловік займався розвантаженням російської “гуманітарки” та видавав її місцевим жителям. А роздаючи “дары освободителей”, вів агітацію.
“Зловмисник запевняв громадян у правильності та правомірності поширення суверенітету російської федерації на тимчасово окупованих територіях України, публічно закликав підтримувати збройну агресію проти України у формі так званої “спеціальної військової операції збройних сил рф на території України”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
У прокуратурі уточнили, що чоловік “закликав українців підтримувати дії президента рф. Крім того, він говорив, що потрібно “негайно денацифікувати Україну”.
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Чоловіка викрили та 27 вересня вручили йому підозру.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про підозру в колабораціонізмі повідомили 62-річному мешканцю Вовчанська на Харківщині".