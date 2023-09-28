Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя

О подозрении в коллаборационизме сообщили 62-летнему жителю Волчанска на Харьковщине.

Во время оккупации города мужчина занимался разгрузкой российской «гуманитарки» и выдавал ее местным жителям. А, раздавая «дары освободителей», вел агитацию.

«Злоумышленник уверял граждан в правильности и правомерности распространения суверенитета российской федерации на временно оккупированных территориях Украины, публично призвал поддерживать вооруженную агрессию против Украины в форме так называемой «специальной военной операции вооруженных сил рф на территории Украины», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В прокуратуре уточнили, что мужчина «призвал украинцев поддерживать действия президента рф. Кроме того, он говорил что нужно «немедленно денацифицировать Украину».

Мужчину разоблачили и 27 сентября вручили ему подозрение.