Live
  • Чт 28.09.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя

Общество 10:44   28.09.2023
Оксана Горун
Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя

О подозрении в коллаборационизме сообщили 62-летнему жителю  Волчанска на Харьковщине.

Во время оккупации города мужчина занимался разгрузкой российской «гуманитарки» и выдавал ее местным жителям. А, раздавая «дары освободителей», вел агитацию.

«Злоумышленник уверял граждан в правильности и правомерности распространения суверенитета российской федерации на временно оккупированных территориях Украины, публично призвал поддерживать вооруженную агрессию против Украины в форме так называемой «специальной военной операции вооруженных сил рф на территории Украины», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Житель Волчанска на Харьковщине требовал денацифицировать Украину

В прокуратуре уточнили, что мужчина «призвал украинцев поддерживать действия президента рф. Кроме того, он говорил что нужно «немедленно денацифицировать Украину».

Читайте также: Регистрировала письма “новой власти” на Харьковщине: попалась предательница

Мужчину разоблачили и 27 сентября вручили ему подозрение.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
28.09.2023, 14:30
В Харькове меняют флаг Украины
В Харькове меняют флаг Украины
28.09.2023, 08:27
На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)
На вокзале в Харькове убрали советские атрибуты (фото)
28.09.2023, 12:12
Легион «Свобода России» заявил, что ведет бои на территории Белгородщины
Легион «Свобода России» заявил, что ведет бои на территории Белгородщины
28.09.2023, 15:07
У РФ минус 3 единицы техники: работа харьковских воинов в Бахмуте (видео)
У РФ минус 3 единицы техники: работа харьковских воинов в Бахмуте (видео)
28.09.2023, 16:58

Новости по теме:

16:33
На 13 лет посадили коллаборанта из Купянска, грабившего под видом обысков
13:55
Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку
10:23
Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя
11:00
В Харькове суд лишил имущества и посадил охранника оккупантов
14:14
Заправлял технику оккупантов: на Харьковщине задержали депутата-коллаборанта

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в коллаборационизме сообщили 62-летнему жителю Волчанска на Харьковщине".