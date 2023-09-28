Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя
О подозрении в коллаборационизме сообщили 62-летнему жителю Волчанска на Харьковщине.
Во время оккупации города мужчина занимался разгрузкой российской «гуманитарки» и выдавал ее местным жителям. А, раздавая «дары освободителей», вел агитацию.
«Злоумышленник уверял граждан в правильности и правомерности распространения суверенитета российской федерации на временно оккупированных территориях Украины, публично призвал поддерживать вооруженную агрессию против Украины в форме так называемой «специальной военной операции вооруженных сил рф на территории Украины», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В прокуратуре уточнили, что мужчина «призвал украинцев поддерживать действия президента рф. Кроме того, он говорил что нужно «немедленно денацифицировать Украину».
Читайте также: Регистрировала письма “новой власти” на Харьковщине: попалась предательница
Мужчину разоблачили и 27 сентября вручили ему подозрение.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Требовал немедленно денацифицировать Украину: на Харьковщине поймали предателя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в коллаборационизме сообщили 62-летнему жителю Волчанска на Харьковщине".