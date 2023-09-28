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Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ

Общество 14:30   28.09.2023
Виктория Яковенко
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ Фото: Владислав Абдула

20-летняя жительница Изюмского района, воспитанница Балаклейской ДЮСШ, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, получила подозрение от СБУ.

Девушка во время деоккупации сбежала с Харьковщины вместе с российскими военными и сейчас скрывается от украинского правосудия в РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В марте этого года, находясь на территории РФ, она дала интервью корреспонденту российского пропагандистского СМИ «RT», в котором оправдывала российскую агрессию против Украины. Она восхваляла якобы заботу российских властей об украинских спортсменах, переехавших в страну-агрессора, выражала сожаление, что ей пришлось выступать на международных соревнованиях под украинским флагом и надеялась на скорейший захват Харьковщины рашистами», — добавили в СБУ.

Кроме этого, предательница хвасталась своей «должностью» в незаконных органах власти на оккупированной территории – «главного специалиста Савинского ТО ВГА Изюмского района Харьковской области».

«Это интервью было обнародовано на информационных ресурсах, подконтрольных одному из российских пропагандистов – Александру Малькевичу, первому заместителю главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовым коммуникациям. В частности, трансляция проходила на российских телеканалах «Санкт-Петербург», «ЗаТВ», «ТНР», российских интернет-платформах и в социальных сетях», — отметили правоохранители.

Девушке заочно сообщили о подозрении по ч.3 ст.436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летняя жительница Изюмского района, воспитанница Балаклейской ДЮСШ, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, получила подозрение от СБУ.".