Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ

20-летняя жительница Изюмского района, воспитанница Балаклейской ДЮСШ, призер чемпионата мира по пауэрлифтингу, получила подозрение от СБУ.

Девушка во время деоккупации сбежала с Харьковщины вместе с российскими военными и сейчас скрывается от украинского правосудия в РФ, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«В марте этого года, находясь на территории РФ, она дала интервью корреспонденту российского пропагандистского СМИ «RT», в котором оправдывала российскую агрессию против Украины. Она восхваляла якобы заботу российских властей об украинских спортсменах, переехавших в страну-агрессора, выражала сожаление, что ей пришлось выступать на международных соревнованиях под украинским флагом и надеялась на скорейший захват Харьковщины рашистами», — добавили в СБУ.

Кроме этого, предательница хвасталась своей «должностью» в незаконных органах власти на оккупированной территории – «главного специалиста Савинского ТО ВГА Изюмского района Харьковской области».

«Это интервью было обнародовано на информационных ресурсах, подконтрольных одному из российских пропагандистов – Александру Малькевичу, первому заместителю главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовым коммуникациям. В частности, трансляция проходила на российских телеканалах «Санкт-Петербург», «ЗаТВ», «ТНР», российских интернет-платформах и в социальных сетях», — отметили правоохранители.

Девушке заочно сообщили о подозрении по ч.3 ст.436-2 УКУ (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации). Ей грозит до 8 лет тюрьмы.