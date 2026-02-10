Спортсменка с Харьковщины установила нацрекорд на Олимпиаде-2026
21-летняя шорт-трекистка с Харьковщины Елизавета Сидерко установила национальный рекорд на дистанции 500 м на Олимпийских играх-2026.
В своем квалификационном забеге она финишировала четвертой, показав время 43,337. Этот результат является национальным рекордом, отметили в Telegram-канале Kharkiv Sport city.
Однако этот результат не позволил ей преодолеть квалификацию и пробиться в четвертьфинал.
Напомним, 21-летняя спортсменка из Харьковской области Елизавета Сидерко стала прапороносцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане. В ХОВА сообщали, что девушка дебютирует на Олимпийских играх. Спортсменка войдет в историю как самая молодая украинская шорт-трекистка, которая будет выступать на олимпийских соревнованиях. В последний раз Украина была представлена в женском шорт-треке на этой дистанции на Олимпийских играх в 1998 году.
