Есть ли «котел» на Агрегатном в Волчанске: данные ISW, DeepState и Машовца

Действительно ли группа российских военных находится в окружении на Агрегатном заводе? Ответ на один из самых обсуждаемых вопросов минувших выходных искали военные аналитики.

«Геолоцированные кадры показывают, что российские войска продвинулись к части Агрегатного завода в Волчанске в неустановленную дату, поскольку украинские и российские источники продолжали предлагать противоречивые сообщения о состоянии Агрегатного завода 16 июня. Геолокированные кадры удара украинских войск по российским позициям на Агрегатном заводе, опубликованные 15 июня, показывают, что российские войска удерживали позиции в северо-западной части Агрегатного завода по состоянию на неустановленную дату. Неясно, сохраняют ли российские силы эти позиции на момент написания этой публикации», — прокомментировали аналитики Института изучения войны (ISW) в свежей сводке.

В предыдущей сводке они не подтверждали, что оккупанты оказались в окружении на заводе, а также заявили, что украинские и западные источники распространили непроверенные утверждения. Однако тон американских аналитиков изменился, вероятно, после появления разъяснений происходящего от авторитетных украинских источников.

Так, команда проекта «DeepState» опубликовала целую хронику боев в районе Агрегатного завода в Волчанске. По их данным, ДРГ россиян прорвалась на завод еще в начале боев за город и закрепилась там в нескольких корпусах и главном здании. Там враг находится больше месяца.

«Известно точно, что 1 июня пулеметные расчеты Сил обороны взяли под контроль подходы. Враг доставляет воду и продукты в окружение дронами. 6 июня произошел следующий прорыв врага на завод в составе пяти человек. Добрался только один. 8 июня на завод прорывается уже группа в составе 15 человек. 13 или 14 июня прорывается целая МТ-ЛБ с подкреплением и БК. Информация по Волчанску подавалась и подается с задержкой. Задержка по Агрегатному была, чтобы не мотивировать одного неизвестного генерала отправлять наши штурмовые отряды в неоправданные атаки, так как выгоднее врага держать в мешке, чем выбивать», — прокомментировали аналитики DeepState.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что россияне, оказавшиеся сейчас на Агрегатном заводе, пытались форсировать реку Волчья, но, нарвавшись на плотный встречный огонь, «сползлись на Агрегатный, где и засели». По данным Машовца, на заводе находится около двух сотен российских оккупантов — считая раненых и мертвых.

«Деблокировать их могут со стороны районной больницы, через улицу Шевченко, пока «коллеги» удерживают район Лицея №2. Но если наши их оттуда выбьют, засевшие на Агрегатном — обречены… По сути, пигдогам, чтобы пробить «калидор» к «агрегатным», или вывести их оттуда, надо в ту или иную сторону преодолеть район здания городского совета, пересечь ул. Ленина и «пробежаться» по Пушкинской — и все это под плотным огневым влиянием передовых подразделений ВСУ, которые внимательно отслеживают ситуацию. Причем делать это нужно быстро, ибо те, что на Агрегатном, долго не выдержат и имеют все шансы пополнить собой «ХерАическую летопись сы-вы-о». Две предыдущие попытки, скажем так, «не увенчались успехом», — написал Машовец.